Erdoğan'dan Çiftçi, Üretim ve İstihdam Açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malatya'da düzenlenen mitingde önemli açıklamalarda bulundu.

Miting alanında toplanan binlerce Malatyalıya seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan ''Yolda gelirken 'ortak paydamız Malatyaspor' diye bir pankart gördüğünü söyleyerek, Malatyaspor'a ne yaptınız? Ne yaptı ise AK Parti yaptı. 20 yıl öncesinin Malatyası'nı düşünüyorum, alt yapısı ile üst yapısı ile bambaşka bir Malatya var. Biz bu millete efendi olmaya değil hizmetkar olmaya geliyoruz. Bugüne kadar bu anlayışla çalıştık. 24 Haziran'da da yine milletimizden yatırım için destek istiyoruz. 24 Haziran'da güçlü hükümet için Meclis'te AK Parti'yi desteklemeye hazırmıyız?'' dedi.

''Geçtiğimiz yıl Malatya'ya gelişimde 1 milyar 160 milyonluk yatırımların açılışını yapmıştık. Malatya yatırmlarının tutarı 16.5 katrilyon, bu CHP bu tür yatırımlar yaptı mı buraya?'' diyerek sözlerini sürdüren Cumhurbaşkanı Erdoğan, yağmur başlaması üzerine ''Şu rahmet, şu yağmura rağmen dim dik duruyorsunuz. 45 tesisi şehrimize kazandırdık. Bunlardan biri de Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'dir. Hedefimiz Malatya'yı sağlık turizminin en önemli şehirlerinden biri haline getirmek. Doğanyol, Kale ilçelerimizi de devlet hastanelerine kavuşturuyoruz.'' dedi.

''Onlar laf üretir. Bay Kemal'in SGK Başkanı olduğu zamanki görüntüleri vermeniz lazım'' diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüntülerin ekrana yansıtılmasını istedi. ''Geçtiğimiz 16 yılda 2 katrilyonluk kaynak kullanarak şehirdeki tüm yetimlerin, yaşlıların, şehitlerin yanında olduk. Bu da Bay Kemal'in Genel Başkan olduğu zamna ki hastanelerin hali.'' diyen Erdoğan ''Faturayı da diğer hastanelere kasiyor. Sen önce sorumlusu olduğın hastanelerin durumuna bak. '10 yıl önce daha iyiydi, şimdi benim genel müdürlüğümde daha kötü oldu.' diyor. Zavallı, zavallı. Şikayet makamında değil şikayetleri düzeltme makamındasın Bay Kemal.'' şeklinde devam etti.

HIZLI TREN VE YENİ HAVALİMANI

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasını şu şekilde sürdürdü: ''Malatya hızlı tren konforunu kullanacak illerimiz arasında yer alıyor. İnşallah en yakın zamanda hızlı trenin inşaasına başlanılacak. İş bilenin kılıç kuşananın. Malatya'ya yeni bir havalimanı terminal binası kazandırıyor, 2020 yılında hizmete alıyoruz.''

TARIN ÜRÜNLERİNİN MERKEZİ OLACAĞIZ

Erdoğan ''Ülkemiz tarım ürünleri ticaretinin merkezi haline gelecek. Bu borsadan faydalanacak olan Malatya kayısısı başta geliyor. Hazır mıyız? 24 Haziran'da tercihimizi bir kez daha hizmet siyasetinden yana kullanıyor muyuz?'' dedi.

Erdoğan çiftçiye ve kayısı tüccarına dair de ''Malatya'daki çiftçiye verdiğmiz destek 1.2 katrilyonu buldu. Meyve sebze ticareti babadan kalma usul ile yapılmıyor. Lisanslı depoculuğu geliştiriyoruz, bunun için depo yapımının teşviki ve kiralarının karşılanması için pek çok projeyi hayata geçirdik.'' ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasının devamı şu şekilde;

''Eyyy Kemal Efendi senin buraların ne işe yaradığından haberin yok. Sadece 2017'de inip kalkan uçak sayısı 220 bini geçti. Bu kafaya Türkiye emanet edilir mi? Bir de cumhurbaşkanı adayları var. Neymiş köprü yapmak kolaymış, 4. boğaz köprüsünü de o yaparmış. İlk Köprüde Demirel'in, 2.'de Özal'ın 3. Köprüde de benim karşıma dikildiniz. Biz kendi seçim bildirgemizi adete baştan sona teknoloji, bilişim, sanayi, tasarım, robot kavramları ile donatmışız, onlar ya bir kaç ifade ile geçiştirmiş ya da hiç adını bile anmamışlar. Mesela savunma sanayiinden bahsetmemişler. Senin fizik öğretmeni olman bu işleri halletmeye yetmez.''

''Bugün 60 bin istihdamı ile yüzde 88 kapasite kullanım olanağı ve 124 tasarım merkez ile gurur verici otomotiv sektörüne sahip olduğumuzu bilmiyorlar. Kardeşlerin bu vesile ile kendilerini yerli otomobil konusunda bilgilendirmiş olalım. Tesla otomobil var ya onun patronu benim ziyaretime geldi. Bu konuları onunla konuştuk. Şimdi diyor ki Erdoğan 20 yıl geriden geliyor. Muharrem Efendi bizim hayatımız bu işleri yönetmekle geçti, sen yönetilensin biz yöneten.'' ifadelerini kullandı.

İCAZETİ HALKIM VERDİ

Erdoğan Pensilvanya'dan icazet aldı sözlerine dair ''Ben Pensilvaya'daki adamdan neden icazet alacağım ki. Yol arkadaşlarımla oturduk konuştuk kararı verdik cezaevinden çıktık partimizi kurduk. Siz de 16 ay sonra bizi başkan yaprtınız. Bana icazeti halkım verdi. Onlar bu işten anlamaz. Onlar halk ifadesini partilerinin tabelalarınan kullanırlar. Dün söylediğini bugün itiraz etmeyi, milletimizle kavga etmeyi bilir.'' dedi.

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