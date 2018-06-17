Erdoğan'dan Bedelli Askerlikte Ücret ve Askerlik Süresi Kısalacak mı Açıklaması

Kanal 7 ekranlarında yayımlanan programa katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bedelli askerlikte ücret sorusuna cevap verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın askerlik süresinin kısaltılması ve bedelli askerlikte ücret sorusuna verdiği cevap şu şekilde;

"Bunu, benim başkan olduğum anda çalışacağım insan veya insanlar kimdir? Birinci derece Genelkurmay Başkanım'dır ve Milli Savunma Bakanım'dır. Onlarla beraber bunu tabii ki müzakere edeceğiz, tartışacağız. Şu anda bir defa ihtiyaç var mı yok mu, bu bir. İki, şu anda biz terörle mücadele ederken, bunun zamanlamasını nasıl yapağız. Çünkü bir tarafta terörle mücadele var, bir tarafta da bedelli askerlikle siz terörle mücadele noktasını bir kenara koyuyorsunuz. Onun için bu hassasiyeti göz önüne almamız lazım."

Bu hassasiyet içerisinde bedelli askerliğin ne zaman çıkacağı konusunda diğerleri gibi bir adım atmayacağını vurgulayan Erdoğan, "Burada bir birikim var, bu birikimi de biliyoruz. Dolayısıyla biz şimdi Bay Muharrem gibi bu işin dışında değiliz ki. Elimizde de bir birikim var, bunun beklentisi var, yurt dışından var, yurt içinden var. Bunun rakamını çok cüzi bir miktara da indirdik. Şu anda bu kapıyı açtığımız zaman buraya ciddi bir huruç harekatı olacaktır. Aslında burayla ilgili atılacak çok farklı adımlar da var. Onun için ben Genelkurmay Başkanıma da Milli Savunma Bakanıma da söyledim. Biz bu yeni düzenlemeleri silahlı kuvvetlerle ilgili çok daha farklı ele almamız lazım." dedi.

"Profesyonel askerlik gibi" şeklindeki ifade üzerine ise Erdoğan, "Profesyonel askerliğe zaten biz peyder pey geçmiş vaziyetteyiz biz ciddi anlamda. Ama bir de sürelerle ilgili üniversite mezunlarının durumları ne olacak? Bunlar biliyorsunuz bir ara 12 aya düştü, 6 aya düşürülenler oldu. Bunların hepsini yeniden silahlı kuvvetler bunları masaya yatıracaktır. Milli Savunma Bakanlığı bu işin zaten birinci dereceden sorumlusudur. Bunların üzerinde çalışmalarımızı yapacağız. Yani bunları böyle bir popülist düşünceyle bana göre siyasi polemik konusu yapmamalıyız, hele hele terörle mücadelenin yapıldığı bir süreçte bunun, bu şekilde gündeme getirilmesini doğru bulmuyorum." değerlendirmesini yaptı.

"Askerlikte süre kısalabilir mi?" sorusu üzerine Erdoğan, "Zaten kısaltıldı biliyorsunuz, biraz dahası olmaz da. Bu noktada 12 aylık var, 6 aylık var. Ben kendim 16 ay askerlik yapmışım. Bunu yedek subay olarak yapmışım. Şu anda silahlı kuvvetlerimiz, Genelkurmay olarak bu konuyu beraberce onlarla müzakere ederiz, çalışırız, ondan sonra da olması gereken neyse onu yaparız." yanıtını verdi.

Askerlik süresinin kısaltılması ve bedellide ücret hakkındaki düşünce ve taleplerinizi aşağıdaki yorum kısmından yazabilirsiniz...

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