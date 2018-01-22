Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

Erdoğan: "Bunu Yaptığımızda İşsizlik Tek Haneli Rakama İnecek"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre salonunda düzenlenen ASO 54. yıl ödüllerinde konuştu. Erdoğan işsizlikle mücadelede iş adamlarına büyük bir rolün düştüğünü, istihdam seferberliğine katılımın artması gerektiğini söyledi.

banner396

Erdoğan: "Bunu Yaptığımızda İşsizlik Tek Haneli Rakama İnecek"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre salonunda düzenlenen ASO 54. yıl ödüllerinde konuştu. Erdoğan işsizlikle mücadelede iş adamlarına büyük bir rolün düştüğünü, istihdam seferberliğine katılımın artması gerektiğini söyledi.

22 Ocak 2018 Pazartesi 17:28
Erdoğan: "Bunu Yaptığımızda İşsizlik Tek Haneli Rakama İnecek"

Erdoğan: "Bunu Yaptığımızda İşsizlik Tek Haneli Rakama İnecek"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre salonunda düzenlenen ASO 54. yıl ödüllerinde konuştu. Burada Afrin'deki Zeytin Dalı Harekatına ve ekonomiye ilişkin önemli açıklamalarda bulunan Erdoğan, iş adamlarından istihdam seferberliğinde '2' sözünün 'bir fazlası değil' iki katı olarak algılanması gerektiğini söyledi.

Erdoğan, "Bu 2, 2 kat demektir, 2 kişi değil, bunu bilesiniz. Bunu yaptığımızda Türkiye işsizlikte tek haneli rakamlara inecektir" dedi.

AFRİN'DEKİ HAREKATIN EKONOMİYE OLUMSUZ YANI OLMAYACAK

Afrin'deki Zeytin Dalı Harekatının ekonomiye en küçük bir olumsuz yanının olmayacağını söyleyen Cumhurbaşkanı, "Bunun ekonomimize en küçük olumsuz bir yansıması olmayacaktır. Biz şuanda ekonomide güçlü olduğumuz bir dönemde bu adımı atmış bulunuyoruz. Herkes Türkiye'nin güvenlik konusundaki hassasiyetleri için demokrasisinden taviz vermediği gibi ekonomisini de aynı titizlikle koruma iradesine sahip bir ülke olduğunu biliyor" dedi.

İŞ DÜNYASINI YAKINEN TAKİP EDİYOR

İş dünyasını yakınen takip ettiğini belirten Erdoğan, 2018'de gözünün iş dünyasında olacağını söyledi. Recep Tayyip Erdoğan, Çığ felaketinde şehit olan 5 askerimize rahmet , ailelerine ve Türk milletine baş sağlığı dileyerek konuşmasını sonlandırdı.

KPSSCAFE.COM.TR - ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 22.01.2018 17:38
Anahtar Kelimeler:
ErdoğanCumhurbaşkanıCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İmzalar Atıldı: O İşçiler Yüzde 20 Zam Aldı
İmzalar Atıldı: O İşçiler Yüzde 20 Zam Aldı
KİT Taşeronları Kadroya Nasıl Geçecek? Başbakan Açıkladı
KİT Taşeronları Kadroya Nasıl Geçecek? Başbakan Açıkladı
Erdoğan Talimatı Verdi: O Yasalar 6 Ayda Bitecek
Erdoğan Talimatı Verdi: O Yasalar 6 Ayda Bitecek

banner389

banner394

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim