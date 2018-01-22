Erdoğan: "Bunu Yaptığımızda İşsizlik Tek Haneli Rakama İnecek"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre salonunda düzenlenen ASO 54. yıl ödüllerinde konuştu. Burada Afrin'deki Zeytin Dalı Harekatına ve ekonomiye ilişkin önemli açıklamalarda bulunan Erdoğan, iş adamlarından istihdam seferberliğinde '2' sözünün 'bir fazlası değil' iki katı olarak algılanması gerektiğini söyledi.

Erdoğan, "Bu 2, 2 kat demektir, 2 kişi değil, bunu bilesiniz. Bunu yaptığımızda Türkiye işsizlikte tek haneli rakamlara inecektir" dedi.

AFRİN'DEKİ HAREKATIN EKONOMİYE OLUMSUZ YANI OLMAYACAK

Afrin'deki Zeytin Dalı Harekatının ekonomiye en küçük bir olumsuz yanının olmayacağını söyleyen Cumhurbaşkanı, "Bunun ekonomimize en küçük olumsuz bir yansıması olmayacaktır. Biz şuanda ekonomide güçlü olduğumuz bir dönemde bu adımı atmış bulunuyoruz. Herkes Türkiye'nin güvenlik konusundaki hassasiyetleri için demokrasisinden taviz vermediği gibi ekonomisini de aynı titizlikle koruma iradesine sahip bir ülke olduğunu biliyor" dedi.

İŞ DÜNYASINI YAKINEN TAKİP EDİYOR

İş dünyasını yakınen takip ettiğini belirten Erdoğan, 2018'de gözünün iş dünyasında olacağını söyledi. Recep Tayyip Erdoğan, Çığ felaketinde şehit olan 5 askerimize rahmet , ailelerine ve Türk milletine baş sağlığı dileyerek konuşmasını sonlandırdı.

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