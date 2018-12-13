Erdoğan Açıkladı 30 Bin TL Verilecek!

İlk 100 günlük eylem planında % 97 gibi bir performansa ulaştıklarını belirten Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İlk 100 Günlük İcraat Programı'nda yer alan 400 eylemden 340 tanesini tamamladık" ifadelerini kullandı. Erdoğan, "Kişisel çıkarı için 81 milyonluk Türkiye gemisinin altını oymaya çalışanlar fırsat bulamayacaklar" açıklamalarında bulundu.

Cumhurbaşlanı Erdoğan "Genç Çiftçi Projelerinin Desteklenmesi Programı kapsamında 2 bin 250 genç çiftçiye 30'ar bin lira hibe desteği verilecek. Esnaf ve sanatkar meslek kollarının güncellenmesini yapıyoruz. Yeni piyasa gözetimi ve denetimi modeli oluşturulmasını sağlıyoruz. İhracatçıların küresel ticari verileri yakından takip edebilmesi için 'Elektronik İhracat Platformu'nun kavramsal tasarımını oluşturuyoruz." ifadelerini kullandı.

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