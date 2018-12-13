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Erdoğan Açıkladı: 111 Bin Kişi İstihdam Edilecek!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan ikinci 100 günlük eylem planı kapsamında Aile,Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın yol haritası belirlendi.

Erdoğan Açıkladı: 111 Bin Kişi İstihdam Edilecek!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan ikinci 100 günlük eylem planı kapsamında Aile,Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın yol haritası belirlendi.

13 Aralık 2018 Perşembe 15:49
Erdoğan Açıkladı: 111 Bin Kişi İstihdam Edilecek!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan ikinci 100 günlük eylem planı kapsamında Aile,Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın yol haritası belirlendi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na ait 100 günlük eylem planı kapsamında İŞKUR'a kayıtlı 60 bin genç, 50 bin kadın ve 1.000 engelli vatandaşımızın daha, “Aktif İşgücü Piyasası Programı”ndan yararlandırılması maddesi de açıklandı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın ikinci 100 günlük eylem planı şöyle;

AÇSHB-01 Aktif yaşlanma ve yaşlı hakları konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla 2019 yılının "Yaşlı Yılı" ilan edilmesi ve Uluslararası Yaşlılık Şurası’nın düzenlenmesi

AÇSHB-02 Ölümlü ve sürekli iş göremezlikle sonuçlanan iş kazalarının yaşanmadığı güvenli işyerlerine %50 prim indirimi yapılması

AÇSHB-03 1,4 milyon işvereni kapsayan "Teşvikte Kazancım Ne kadar?" adlı elektronik uygulamanın hayata geçirilmesi

AÇSHB-04 500 şehit yakını, gazi ve gazi yakınının istihdam edilmesi

AÇSHB-05 Aile Sosyal Destek Programı’nın (ASDEP) muhtarlar işbirliğinde yaygınlaştırılması

AÇSHB-06 81 ilde Çocuk İşçiliğiyle Mücadele Birimlerinin oluşturulması ve “Gönül Elçileri”nin de mücadele sürecine desteğinin sağlanması

AÇSHB-07 Çocuğa yönelik koruyucu ve önleyici hizmetler kapsamında, 81 ilde uzman müdahale ekiplerinin Yaygınlaştırılması

AÇSHB-08 “Kadın Kooperatifleri”nin güçlendirilmesi amacıyla Kamu, Üniversite, STK ve özel sektör işbirliğinde faaliyetlerin başlatılması

AÇSHB-09 İŞKUR'a kayıtlı 60 bin genç, 50 bin kadın ve 1.000 engelli vatandaşımızın daha, “Aktif İşgücü Piyasası Programı”ndan yararlandırılması

AÇSHB-10 "Yurtdışı İşçi Hizmetlerinin e-Devlete Entegrasyonu" projesinin Bakanlığa bağlı Müşavirlik ve Ataşelikler'de faaliyete geçirilmesi (e-YİH)

AÇSHB-11 Devlet korumasında yetişen gençlerimizin, reşit olduktan sonra toplumsal hayata adaptasyonunu destekleme hedefiyle, 5.000 gencimize rehberlik hizmeti verilmesi

AÇSHB-12 Cezaevlerinde bulunan mahkumlara verilecek eğitimler de dahil olmak üzere toplam 10 bin kişiye “Mesleki Yeterlilik Belgesi” verilmesi

AÇSHB-13 "Aile Eğitim Programı (AEP) ve Evlilik Öncesi Eğitim Programı (EÖEP)" içeriklerinin zenginleştirilmesi ve ilave 90 bin kişiye eğitim verilmesi

AÇSHB-14 Kadına Yönelik Şiddetle Topyekûn Mücadele kapsamında, 81 ildeki TSK personeline yönelik uzman eğitici eğitiminin başlatılması

AÇSHB-15 Çoğu kadın ve gençlerimizden oluşan 200 bin vatandaşımızın, özel sektörde istihdamının sağlanması

AÇSHB-16 İşverenler için "Kolay Belge-Kolay Hizmet" elektronik uygulamasının hayata geçirilmesi, "Kolay İşverenlik Uygulaması"nın apartman ve işhanı görevlilerini kapsayacak şekilde kullanım alanının genişletilmesi

AÇSHB-17 Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) verilen çocukların ailelerine, etkin bir ev ekonomisi yönetimi için rehberlik ve danışmanlık hizmeti verilmesi

AÇSHB-18 30 ilimizdeki okullarda, risk altında bulunan çocuklarımız için koruyucu ve önleyici hizmet sunan “Mobil Sosyal Hizmet Birimleri”nin faaliyete geçirilmesi

AÇSHB-19 Devlet korumasındaki çocuklar için "Çocuk Destek, Gelişim ve Eğitim Programı" (ÇODEP)’in başlatılması

AÇSHB-20 3 ilde 3 Huzurevi Yaşlı Bakım Rehabilitasyon Merkezi’nin hizmete açılması

AÇSHB-21 3 İlde 3 Engelsiz Yaşam Merkezi’nin hizmete açılması

AÇSHB-22 İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) kültürünün işyerlerinde yaygınlaştırılması amacıyla 10 yeni üniversiteyle işbirliği yapılması, okul öncesinden yükseköğretime kadar farkındalığın artırılması

AÇSHB-23 3 mega kentte "Yüksekte Güvenli Çalış" kampanyasının başlatılması

AÇSHB-24 Askerlik ve doğum borçlanması taleplerinin e-Devlet üzerinden alınması

AÇSHB-25 52 ilde toplam 89 adet açılışın yapılması

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Son Güncelleme: 13.12.2018 23:19
Anahtar Kelimeler:
erdoğan açıkladı bin kişi istihdam edilecek
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Tıbbi sekreter 4 gün önce

Yıllardır iş kura kayıtlıyım iş bulamıyorum her yer torpil olmuş torpilim yok iş de bulamıyorum

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Çokta önemi yok 4 gün önce

Reklamdan haber mi izleyebiliyoruz iki kelime arasına reklam ve her reklam sonrası bir önceki paragrafın yarısını yazıyorsunuz bunu bilinçli mi yapıyorsunuz kalabalık görünmesi için mi

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