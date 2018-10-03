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EPDK'dan elektrik zammıyla ilgili önemli açıklama

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz, "Elektrik tarifelerini maliyetlere bakarak belirliyoruz." dedi

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EPDK'dan elektrik zammıyla ilgili önemli açıklama

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz, "Elektrik tarifelerini maliyetlere bakarak belirliyoruz." dedi

03 Ekim 2018 Çarşamba 14:30
EPDK'dan elektrik zammıyla ilgili önemli açıklama

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz, akaryakıt dağıtım şirketlerine lisans için gereken 60 bin ton satış limitine ilişkin, "Bayilerle dağıtım şirketleri arasında biten sözleşmeden kaynaklı problemler var. Süreci takip ediyoruz. 576 bayiden fizbl olmayanlar kapanır. Şartları yerine getirmeyen sistemin dışında kalacak" şeklinde konuştu. EPDK)Başkanı Mustafa Yılmaz, "İran'a yapılan ambargoların petrol fiyatlarını 60lı seviyelerden 80li seviyelere çıkarttığını ifade etti.

Yılmaz açıklamasının devamında, "Zamlarla ilgili her ay maliyetleri değerlendiriyoruz. Yapılan hesaplar şeffaf hesaplar. Kurun maliyetlere etkisi var. Tarifeyi yaparken tüketicileri dikkate alıyoruz" ifadelerini kullandı.

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Son Güncelleme: 03.10.2018 14:33
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