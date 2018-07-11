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Engelli Personelin Emeklilik Süresi ve Maaşı

Kamuda ve özelde engelli kadrolarında çalışan personellerin fiili hizmet yılları diğer personellere göre daha azdır. Peki kamuda çalışan bir personel kaç yılda emekli olur ve ne kadar maaş alır?

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Engelli Personelin Emeklilik Süresi ve Maaşı

Kamuda ve özelde engelli kadrolarında çalışan personellerin fiili hizmet yılları diğer personellere göre daha azdır. Peki kamuda çalışan bir personel kaç yılda emekli olur ve ne kadar maaş alır?

11 Temmuz 2018 Çarşamba 16:21
Engelli Personelin Emeklilik Süresi ve Maaşı

Kamuda ve özelde engelli olarak çalışan personeller, diğer personellere göre daha erken emekli olurlar.

Posta Gazetesi Yazarı Ekrem Sarısu, bugün köşesinde bir engelli kamu personelinin sorusunu yanıtladı ve engelli bir personelin emeklilik süresi ile emekli olunca alacağı maaşı yazdı.

İşte yazıdaki o kısım:

Soru: 15 Ocak 2002’de yardımcı hizmetler kadrosunda engelli memur olarak göreve başladım. Yüzde 55 oranında raporum var. Derecem 7’dir. Acaba ne zaman ve nasıl emekli olabilirim? Ne kadar maaş bağlarlar?

Cevap: Emekli Sandığı’na tabi çalışan memurlardan engelli kadrosunda göreve başlayanlar, 15 yıl fiili hizmet yılını tamamladıktan sonra isterlerse emekli olabiliyor. Engelli kadrosuna memur olarak atandığınız ve 15 fiili hizmet yılınızı da tamamlamış olduğunuzdan, istediğiniz zaman emekli olabilirsiniz. Emekli maaşınız derece ve kademenize göre değişecek olup muhtemelen de bugün emekli olursanız alt sınır aylığı bağlanacağından, aylık tutarınız ek ödeme dahil 2 bin 148 lira 75 kuruştan az olmayacaktır.

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