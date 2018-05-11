Engelli Memur Alımı ve 50 Bin TL Destek Hakkında Yeni Açıklama

Engelli memur alımına ilişkin Çalışma Bakanından açıklama geldi.

AK Parti Ankara İl Başkanlığı tarafından Keçiören Ihlamur Kasrı'nda düzenlenen "2002'den 2023'e Engelsiz Türkiye" etkinliğine katılan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Program açılışında konuşan Bakan Sarıeroğlu, "Biliyorsunuz gönüllerimiz bir, baktığımız yön bir, hepimiz ülkemizin geleceği için güzel duygular içindeyiz." dedi ve şu ifadeleri kullandı:

"Bugün artık engelli kardeşlerimizin yüzü gülüyor. Bundan sonraki dönemde bugüne kadar yaptıklarımızın fazlasını yapmak için omuzlarımızda çok fazla sorumluluk olduğunu biliyoruz. Geçmişten miras kalan bütün sorunları çözmek için 16 yıldır çalıştık. Belli bir aşamaya getirdik. Bugün engelli kardeşlerimiz tüm engelleri aşarak bizleri gururlandıran çok önemli başarılara imza atıyorlar. Çok daha fazlasını sizlerle beraber el ele gönül gönüle önümüzdeki dönemde de yapmayı sürdüreceğiz. Her alanda devrim niteliğinde düzenlemeler yaptık. İstihdamla ilgili önemli adımları hayata geçirdik. 2002'de kamuda istihdam edilen engelli sayımız 5 binlerde iken bugün 10 kat daha artırmış durumdayız ve 55 bin rakamına geldik."

EN FAZLA ODAKLANDIĞIMIZ KONU

İstihdama önem verdiklerini dile getiren Bakan Sarıeroğlu açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

Bakan olduğunda gerçekleştirdiği ilk faaliyetinin engellilerin ataması olduğunu hatırlatan Sarıeroğlu, "Güzel bir başlangıç yapmıştık. O gün bir söz vermiştik, 'kontenjan sayılarını daha da artırmak için gayretimizi ortaya koyacağız' demiştik. Bununla ilgili Bakanlar Kurulu'nda bir sunum yaparak üzerine 5 bin kadro ihdası ile ilgili 2018 yılında kararımızı çıkardık. Geçtiğimiz ay içerisinde Sayın Başbakanımızın katılımı ile 2 bin 500 kardeşimizin atamasını yaptık. İnşallah yılın son 3 ayında yine bir 2 bin 500 engelli atamamızı gerçekleştireceğiz."

EKPSS GEÇTİĞİMİZ HAFTALARDA YAPILDI

Geçtiğimiz haftalarda Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavını yaptıklarını hatırlatırken, bu konuda dünyada tek örnek olduklarını bildirdiren Bakan Sarıeroğlu, şu ifadeleri kullandı:

"27 farklı alanda hiçbir ülkede olmayan hassasiyetle titizlikle uygulanan bir sınav sistemimiz var. Başarıyla tamamlandı. İnşallah bu sonuçlarla birlikte eğer ki 4 sene içerisinde girdiği bir başka sınavda varsa en yüksek hangisinden puan aldıysa atamamızı o puana göre gerçekleştireceğimiz düzenlememizi de hayata geçirdik."

380 BİN ENGELLİ İŞE YERLEŞTİRİLDİ

Engellilerin ailelerine yönelik bakım destekleri ve diğer düzenlemelerden de bahseden Sarıeroğlu, İŞKUR'un 16 yıldır 380 bin engelliyi işe yerleştirmesine aracılık ettiklerini de dile getirdi.

50 BİN TL DESTEK

Girişimcilik desteğini 50 bin liraya çıkardıklarını vurgulayan Bakan Sarıeroğlu, şunları kaydetti:

"Bir istihdam paketi hazırladık şu an hayata geçti. Burada da özel sektörü daha fazla engelliyi istihdam etmeleri konusunda cesaretlendirici önemli adımlarımızı bu paketimizin içine koyduk. Gelecek hafta yine bir çok özel sektör firmasına örnek olacak, çok güçlü bir işbirliği anlaşmamızı yine ülkemizin önde gelen topluluklarından biriyle bakanlık olarak gerçekleştireceğiz. 16 yıldır, 81 milyon vatandaşımızın geleceğe daha umutla bakması için aydınlık bir Türkiye için güçlü büyük bir Türkiye için kadın erkek, genç yaşlı, engelli, işvereni işçisi tüm toplum kesimlerimizle ilgili çabamızı biliyorsunuz. Bundan sonra da tüm vatandaşlarımızın hayat standartlarını artırmak için daha fazla gelir, daha fazla refah için var gücümüzle ilk günkü heyecanımızla çalışmaya devam edeceğiz. Bugüne kadar milletimizi üzüntüye sokacak adımı atmadık. Liderimiz, Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'la inşallah durmayacağız, yola devam edeceğiz."

KPSSCAFE.COM.TR |ANKARA