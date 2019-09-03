enflasyon sonrası eylül 2019 kira zammı oranı belli oldu

Ağustos ayı enflasyon oranının açıklanmasının ardından Eylül ayı 2019 kira artış oranı da belli oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu Ağustos ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Enflasyon, Ağustos ayında yıllık yüzde 19,62 oldu.

Buna göre Eylül 2019 kira artış oranı 12 aylık ortalamalara göre yüzde 19,62 oldu. Ev sahipleri kiracılara Eylül ayında 19,62 oranın zam yapabilecek.

Eylül ayında kira sözleşmesi yenilenen kiracılara on iki aylık ortalamalara göre yüzde 19,62 artış yapılacak.

EYLÜL KİRA ARTIŞI HESAPLAMASI

Hesaplama örneği

Mevcut kira bedeli: 1000 lira

Zam oranı: yüzde 19,62 ( 12 aylık ortalama TÜFE oranı )

Zam bedeli: 196,2 lira

Zamlı kira bedeli: 1.196,2 lira

ARTIŞI HESAPLAMASI NASIL YAPILIR?

Mal sahipleri, kiracılarına yapacakları zam hesaplamasında kanun hükümlerine uymak zorunda kalıyor. Kiracı ve mal sahiplerinin hakkını koruyan kanunda zam hesaplamasının nasıl yapılacağı da açıklanıyordu. Buna karşın, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Strateji Bütçe Başkanlığı tarafından hazırlanan Orta Vadeli Ekonomi Programı (2019-2021) 2018 Eylül'de açıklandı. Yeni Ekonomi Paketi kapsamında kira zamları artık üretici fiyat endeksi oranlarına göre değil, kira artış oranına dair üst sınır tüketici fiyat endeksi (TÜFE) oranlarına göre belirleniyor.

Buna göre, kira artışı hesaplamasında artık enflasyon oranlarından tüketici fiyat endeksi verilerinin kullanılıyor. Hangi TÜFE oranının kullanılacağı ise Yargıtay kararı ile belirlenmişti. Buna göre, kira artış hesaplamasında TÜFE oranlarından 12 aylık ortalamalar baz alınıyor. Mal sahipleri en fazla dönemin TÜFE oranlarından 12 aylık verilerini aşmadan kiracısına zam yapabiliyor.

İOS Mobil Uygulamamız İçin Tıklayınız.

Android Mobil Uygulamamız İçin Tıklayınız.

Sosyal Medya Hesaplarımızı Takip Ederek İlanlardan Anında Haberdar Olun.

Twitter'da Takip Etmek İçin Tıklayınız.

Facebook Grubumuz İçin Tıklayınız.

Instagram Sayfamız için Tıklayınız

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA