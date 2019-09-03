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Enflasyon sonrası Eylül 2019 kira zammı oranı belli oldu

Ağustos ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte ev sahibi ve kiracıların da beklediği kira zam oranı da belli oldu. İşte 3 Eylül tarihi itibariyle kira ücretlerinde yapılacak zam oranı.

Enflasyon sonrası Eylül 2019 kira zammı oranı belli oldu

Ağustos ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte ev sahibi ve kiracıların da beklediği kira zam oranı da belli oldu. İşte 3 Eylül tarihi itibariyle kira ücretlerinde yapılacak zam oranı.

03 Eylül 2019 Salı 12:38
Enflasyon sonrası Eylül 2019 kira zammı oranı belli oldu

Ağustos ayı enflasyon oranının açıklanmasının ardından Eylül ayı 2019 kira artış oranı da belli oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu Ağustos ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Enflasyon, Ağustos ayında yıllık yüzde 19,62 oldu.

Buna göre Eylül 2019 kira artış oranı 12 aylık ortalamalara göre yüzde 19,62 oldu. Ev sahipleri kiracılara Eylül ayında 19,62 oranın zam yapabilecek.

Eylül ayında kira sözleşmesi yenilenen kiracılara on iki aylık ortalamalara göre yüzde 19,62 artış yapılacak. 

EYLÜL KİRA ARTIŞI HESAPLAMASI

Hesaplama örneği
Mevcut kira bedeli: 1000 lira
Zam oranı: yüzde 19,62 ( 12 aylık ortalama TÜFE oranı )
Zam bedeli: 196,2 lira
Zamlı kira bedeli: 1.196,2 lira

ARTIŞI HESAPLAMASI NASIL YAPILIR?

Mal sahipleri, kiracılarına yapacakları zam hesaplamasında kanun hükümlerine uymak zorunda kalıyor. Kiracı ve mal sahiplerinin hakkını koruyan kanunda zam hesaplamasının nasıl yapılacağı da açıklanıyordu. Buna karşın, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Strateji Bütçe Başkanlığı tarafından hazırlanan Orta Vadeli Ekonomi Programı (2019-2021) 2018 Eylül'de açıklandı. Yeni Ekonomi Paketi kapsamında kira zamları artık üretici fiyat endeksi oranlarına göre değil, kira artış oranına dair üst sınır tüketici fiyat endeksi (TÜFE) oranlarına göre belirleniyor.

Buna göre, kira artışı hesaplamasında artık enflasyon oranlarından tüketici fiyat endeksi verilerinin kullanılıyor. Hangi TÜFE oranının kullanılacağı ise Yargıtay kararı ile belirlenmişti. Buna göre, kira artış hesaplamasında TÜFE oranlarından 12 aylık ortalamalar baz alınıyor. Mal sahipleri en fazla dönemin TÜFE oranlarından 12 aylık verilerini aşmadan kiracısına zam yapabiliyor.

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Anahtar Kelimeler:
enflasyon sonrası eylül 2019 kira zammı oranı belli oldu
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