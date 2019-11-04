Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
Ankara 17°
parçalı bulutlu
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
99973
ALTIN
276.571
DOLAR
5.6846
STERLIN
7.3523
EURO
6.3462
Er ve Erbaşlar için 'sigortalı askerlik' Kanun Teklifi!
Taşeron işçilere ne kadar zam yapılacak? İşte tediye ödeme tarihi
10 ay boyunca ödeniyor! 1015 TL - 2013 TL Aylık Veriliyor! İşsizlik Maaşı Şartları Nelerdir?
Kızılay personel alımı başvurusu nereden ve nasıl yapılır?
2019 EKPSS engelli memur kontenjanları açıklandı mı? EKPSS engelli memur ataması ne zaman?

Enflasyon açıklandı, Kasım ayı kira zam oranı belli oldu!

Ekim ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte ev sahibi ve kiracıların da beklediği kira zam oranı da belli oldu. İşte 4 Kasım tarihi itibariyle kira ücretlerinde yapılacak zam oranı.

Enflasyon açıklandı, Kasım ayı kira zam oranı belli oldu!

Ekim ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte ev sahibi ve kiracıların da beklediği kira zam oranı da belli oldu. İşte 4 Kasım tarihi itibariyle kira ücretlerinde yapılacak zam oranı.

04 Kasım 2019 Pazartesi 11:00
Enflasyon açıklandı, Kasım ayı kira zam oranı belli oldu!

Ekim 2019 enflasyon oranının açıklanmasının ardından Kasım ayı 2019 kira artış oranı da belli oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu Ağustos ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Enflasyon, Ekim ayında yıllık yüzde 16,81 oldu.

Buna göre Kasım 2019 kira artış oranı 12 aylık ortalamalara göre yüzde 16,81 oldu. Ev sahipleri kiracılara Kasım ayında 16,81 oranın zam yapabilecek.

Kasım ayında kira sözleşmesi yenilenen kiracılara on iki aylık ortalamalara göre yüzde 16,81 artış yapılacak. Geride bıraktığımız Ekim ayında ise açıklanan Eylül ayı enflasyon rakamlarına göre zam oranı %19,62 oranında gerçekleşmişti.

KASIM KİRA ARTIŞI HESAPLAMASI

Hesaplama örnekleri

Mevcut kira bedeli: 1.000 TL
Zam oranı: yüzde 16,81 ( 12 aylık ortalama TÜFE oranı )
Zam bedeli: 168,1 TL
Zamlı kira bedeli: 1.168,1 TL

Mevcut kira bedeli: 1.500 TL
Zam oranı: yüzde 16,81 ( 12 aylık ortalama TÜFE oranı )
Zam bedeli: 252,15 TL
Zamlı kira bedeli: 1.752,15 TL

Mevcut kira bedeli: 2.000 lira
Zam oranı: yüzde 16,81 ( 12 aylık ortalama TÜFE oranı )
Zam bedeli: 336,2 TL
Zamlı kira bedeli: 2.336,2 TL

ZAM ORANI NASIL HESAPLANIYOR ?

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Strateji Bütçe Başkanlığı tarafından hazırlanan 2019-2021 yıllarını kapsayan Orta Vadeli Ekonomi Programı 2018 Eylül'de açıklanmıştı. Açıklanan bu yeni Ekonomi Paketi kapsamında kira zamları artık eskiden olduğu gibi üretici fiyat endeksi oranlarına göre değil, kira artış oranına dair üst sınır tüketici fiyat endeksi (TÜFE) oranlarına göre belirleniyor.

Kira zam oranında hangi TÜFE oranının kullanılacağı ise Yargıtay kararı ile belirlenmişti. Buna göre, kira artış hesaplamasında TÜFE oranlarından 12 aylık ortalamalar baz alınıyor. Buna göre mal sahipleri en fazla dönemin TÜFE oranlarından 12 aylık verilerini aşmadan kiracısına zam yapabiliyor.

KPSSCAFE.COM.TR

Anahtar Kelimeler:
enflasyon açıklandı kasım ayı kira zam oranı belli oldu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bakan Albayrak: TÜFE'de son 3 yılın en düşük enflasyonunu yakaladık
Bakan Albayrak: TÜFE'de son 3 yılın en düşük enflasyonunu yakaladık
Ata Grubu şirketleri Çin’in en büyük ithalat fuarına katılıyor
Ata Grubu şirketleri Çin’in en büyük ithalat fuarına katılıyor
MTV'den, pasaport harcına, ehliyetten, trafik cezalarına %22,5 zam!
MTV'den, pasaport harcına, ehliyetten, trafik cezalarına %22,5 zam!

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim