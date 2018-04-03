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Enerji Bakanı Az Önce Açıkladı! 10 Bin Kişiye İş Fırsatı

Akkuyu Nükleer Santralinin temel atma töreni gerçekleşiyor. Törene Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin de katılıyor.

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Enerji Bakanı Az Önce Açıkladı! 10 Bin Kişiye İş Fırsatı

Akkuyu Nükleer Santralinin temel atma töreni gerçekleşiyor. Törene Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin de katılıyor.

03 Nisan 2018 Salı 16:27
Enerji Bakanı Az Önce Açıkladı! 10 Bin Kişiye İş Fırsatı

Akkuyu Nükleer Santralinin temel atma töreni gerçekleşiyor. Törene Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin de katılıyor. Burada bir konuşma yapan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak , santrale ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

10 BİN KİŞİYE İŞ İMKANI DOĞACAK

Bakan Albayrak : Tüm güvenlik standartlarına en uygun teknolojiyle inşa edilecek en son santral Akkuyu Santralidir. Akkuyu'da inşaatın başlamasıyla 10 bin kişiye istihdam alanı sağlanacak, bunların yüzde 80'i Türk çalışan olacak.

SANTRAL TAMAMLANDIKTAN SONRA 3 BİN 500 KİŞİ SABİT ÇALIŞACAK

Santral işletmeye alınınca 3 bin 500 kişi bu tesislerde iş sahibi olacak. Santralin inşaası ve işletmesinde ihtiyaç duyulan malzeme ve ekipmanların büyük kısmı Türk şirketlerince tedarik edilecek.  Bu kapsamda teknolojinin ülkemize tam anlamıyla kazandırılması için 248 öğrencimizden bazıları eğitimlerini tamamlayarak ülkemize döndü. Öğrencilerimiz bilgi ve birikimleriyle ülkemizdeki nükleer gelişimde büyük önem sağlayacaktır. Biz insanımıza güveniyoruz.

YARIM ASIRLIK RÜYA GERÇEK OLUYOR

İnanıyoruz ki ülkemiz bu teknolojide de dünya ile rekabet edecek kapasiteye ulaşacaktır. Sn. Cumhurbaşkanım bu yarım asrı geçen rüyanın gerçeğe dönüşmesinde sizin liderliğiniz en önemli rolü oynamıştır. Zatalinizin liderliği olmasa bu proje de bir hayal olarak kalacaktır." dedi. Bakan Albayrak konuşmasını Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin'e teşekkür ederek sonlandırdı. 

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Son Güncelleme: 03.04.2018 16:31
Anahtar Kelimeler:
Enerji Ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat AlbayrakEnerji Bakanı Berat Albayrak
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