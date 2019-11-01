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En Yüksek Kira Harcamasını İstanbullular Yapıyor

2016, 2017, 2018 yıllarının toplam verileri incelendiğinde tüketim harcamaları en çok konut ve kira, gıda ve alkolsüz içecekler ve ulaştırmaya harcanırken, konut ve kira harcamalarına en yüksek payı ayıran bölge yüzde 29,5 ile İstanbul Bölgesi oldu.

En Yüksek Kira Harcamasını İstanbullular Yapıyor

2016, 2017, 2018 yıllarının toplam verileri incelendiğinde tüketim harcamaları en çok konut ve kira, gıda ve alkolsüz içecekler ve ulaştırmaya harcanırken, konut ve kira harcamalarına en yüksek payı ayıran bölge yüzde 29,5 ile İstanbul Bölgesi oldu.

01 Kasım 2019 Cuma 14:00
En Yüksek Kira Harcamasını İstanbullular Yapıyor

Medya takibinin öncü kurumu Ajans Press, tüketim harcamaları ile alakalı basına yansıyan haber adetlerini inceledi. Ajans Press ve PRNet’in dijital basın arşivinden derlediği bilgilere göre geçen yıl içerisinde konutlarla alakalı basına 95 bin 910 adet haber yansıdığı tespit edildi. Tüketim ile alakalı çıkan haber adetleri incelendiğinde ise 53 bin 97 adet olduğu görüntülendi. İstanbul ve yüksek kira fiyatlarının basında konuşulma oranı ise 4 bin 548 olarak kayıtlara geçti. Yüksek fiyatlı konut kiralarının İstanbul’da yaşayan halkın büyük problemi olduğu saptandı.

Ajans Press’in, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden elde ettiği bilgilere göre, 2016, 2017, 2018 yıllarının verileri incelendiğinde tüketim harcamaları en çok konut ve kira, gıda ve alkolsüz içecekler ve ulaştırmaya harcandı. Konut ve kira harcamalarına en yüksek payı ayıran bölge yüzde 29,5 ile İstanbul Bölgesi oldu. Gıda ve alkolsüz içecek harcamasında ise en yüksek paya yüzde 26,9 ile Güneydoğu Anadolu Bölgesi sahip olurken, ulaştırma harcamaları en çok yüzde 19,9 ile Batı Anadolu ve Batı Karadeniz bölgesinde görüldü.Türkiye’deki toplam tüketim harcamalarında en yüksek paya yine İstanbul sahip olurken, yüzde 24,4 oranında hanehalkları tarafından gerçekleştiği görüldü.

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yüksek kira harcamasını istanbullular yapıyor
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