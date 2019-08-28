En uygun kredi hangi bankada ? İşte bankaların faiz oranları

Kredi faizleri düşmeye devam ediyor. Merkez Bankası'nın faiz indirim kararı sonrası kamu bankaları konut kredisi faizlerini yüzde 1'in altına geriletti. Özel bankalardan da kredi faiz oranları ile ilgili yeni adımlar geliyor. Birçok banka konut kredisi faiz oranını 1.5'in altına geriletti. Özel bankalarda konut kredisi faiz oranları 1.90-2.50 bantları arasında yer alıyordu. Konut kredisinde olduğu gibi ihtiyaç ve taşıt kredisinde de faizler düşüyor. Yeni haftanın ilk gününde konut kredisi faiz oranları yoğun şekilde aranıyor. Özellikle Yapıkredi, Garanti, İNGBank, Akbank, Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank'ın konut, ihtiyaç ve taşıt kredisi faizleri binlerce kişinin takibinde. Peki, en uygun konut kredisi hangi bankada? En uygun ihtiyaç kredisi faiz oranı ne kadar? En düşük taşıt kredisi faizi kaç? İşte 28 Ağustos 2019 Pazartesi konut, taşıt ve ihtiyaç kredisi faiz oranları...

MERKEZ BANKASI'NIN KARARI ETKİLİ OLDU



Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya uzun süre faizi sabit tuttu. Faizin yüksek olması inşaat sektörü başta olmak üzere birçok alanda sıkıntı yarattı. Görev değişikliğinin ardından ilk toplantıda faiz indirimi gerçekleşti. Radikal bir adım atan Merkez Bankası yüzde 24'lük faizi psikolojik sınır olarak belirtilen yüzde 20'nin hemen altına 19.75'e çekti.

Faiz indiriminin ardından dolarda tahmin edildiği gibi sert bir dalgalanma olmadı. Dolar sınırlı tepki gösterirken, kısa sürede düşüşe geçti. Böylece faiz düşerse dolar çıkar söylemleri de boşa çıkmış oldu. Merke Bankası'nın kademeli olarak faizi düşürmesi, düşüşlerin de kredi faizlerine olumlu yansıması bekleniyor.

İLK HAMLE ZİRAAT BANKASI'NDAN



Merkez Bankası'nın faiz indirim kararının hemen ertesinde Ziraat Bankası'ndan flaş bir açıklama geldi. Ziraat Bankası, "Konut kredisi faiz oranları 0.99 olarak güncellenmiştir" dedi. Yapılan açıklama sonrası vatandaşlar bankaya hücum etti, konut sektörü yeniden atak yaptı.

HALKBANK VE VAKIFBANK'TAN DA BEKLENEN ADIM GELDİ



Ziraat Bankası'nın faizi yüzde 1'in altına geriletmesi ile gözler diğer kamu bankalarına çevrildi. Halkbank ve Vakıfbank da Ziraat Bankası'nın hamlesine karşılık vererek faizi 0.99'a düşürdü.

ÖZEL BANKALARDAN REKABET ADIMLARI



Kamu bankaları faiz indiriminde gerekli seviyenin altına inerken, özel bankalar süreci izledikten sonra adım atmaya başladı. İNGBank 1.34, Akbank ise 1.35 bandına faizleri geriletirken, Garanti Bankası 1.36 ile bu bankaları takip etti.

İŞTE 28 AĞUSTOS BANKALARIN GÜNCEL FAİZ ORANLARI



YAPIKREDİ FAİZ ORANLARI



İhtiyaç kredisi: 1.96

Taşıt kredisi: 1.79

Konut kredisi: 1.39 (120 ay)

İŞ BANKASI FAİZ ORANLARI



İhtiyaç kredisi: 1.83

Taşıt kredisi: 1.75

Ev kredisi: 1.39

QNB FİNANSBANK FAİZ ORANLARI



İhtiyaç kredisi: 1.49

Taşıt kredisi: 2.14

Konut kredisi: 1.69

İNGBANK



Konut kredisi faiz oranı: 1.34

İhtiyaç kredisi faiz oranı: 1.4

GARANTİ BBVA FAİZ ORANLARI:



Dijital ihtiyaç kredisi: 1.84

Konut kredisi: 1.36

Taşıt kredisi: 1.74

TEB FAİZ ORANLARI



CepteTeb İhtiyaç kredisi: 1.79

Taşıt kredisi: 1.69

Konut kredisi: 1.35

AKBANK KREDİ FAİZ ORANLARI



İhtiyaç kredisi: 2.00

Taşıt kredisi: 1.85

Konut kredisi: 1.35

ZİRAAT BANKASI KREDİ FAİZ ORANLARI

Ziraat Bankası 180 ay vade uygulamasını hayata geçirdi. 15 yıl vade uygulaması ilk kez hayate geçerken faiz oranı da 0,99'a geriledi.



Konut kredisi: 0,99

İhtiyaç kredisi: 1.59

Taşıt kredisi: 1.43

VAKIFBANK FAİZ ORANLARI



Konut kredisi: 0.99

Tüketici kredisi: 1.59 (Genel) - 1.49 (Maaş müşterileri)

Taşıt kredisi: 1.49

HALKBANK KONUT KREDİSİ FAİZ ORANI



Bir diğer kamu bankası olan Halkbank da Ziraat Bankası gibi 180 ay vade ile 0,99 konut kredisi faiz oranını hayata geçirdi.

Konut kredisi: 0,99

İhtiyaç kredisi: 1.59

Taşıt kredisi: 1.50

KONUT KREDİSİ HESAPLAMA



Güncel olarak en düşük tabela konut kredisi faiz oranı olan yüzde 1.28 üzerinden 150.000 TL tutarda konut kredisi hesaplama gerçekleştirildiğinde kredinin 5 yıl vadede aylık taksitleri yaklaşık 3.600 TL, 10 yıl vadede 2.450 TL' ye denk karşılık geliyor. 10 yıl vadeli konut kredisinin toplam geri ödemesi yaklaşık 294.000 TL oluyor.

KONUT KREDİSİ ALABİLMEK İÇİN GEREKLİ BELGELER



Yaptığınız kredi başvurusu ön onay aldığında ikinci adım olarak gerekli belgelerle bankaya gitmeniz gerekir. Konut kredisi için banka tarafından nüfus cüzdanı, ikametgah ve gelir beyanı olmak üzere üç temel belge talep edilir. Düzenli bir geliriniz olması halinde başvurunuzun onaylanması ihtimali oldukça yüksektir. Daha önceki kredi borcu nedeniyle hakkında banka takip kararı olan kişiler ise kredi alamazlar. Konut kredilerinde ipotek uygulaması söz konusu olduğu için kefil istenmez. Eğer başvuran kişi yeterli bir gelire sahip değilse o zaman kefil uygulaması devreye girebilir.

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