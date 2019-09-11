Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
Ankara 20°
açık
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
101922
ALTIN
276.758
DOLAR
5.7509
STERLIN
7.0896
EURO
6.3240
Üniversiteye Sözleşmeli Memur Alınıyor! İşte Başvuru Şartları
Bankalar yarışa girdi! Avantajlı kredi...
2019 PTT personel alımı başvurusu ve şartları
2019-DGS Yerleştirme Sonuçları Açıklandı!
TMSF Personel Alıyor! İşte Başvuru Şartları!

En uygun kredi hangi bankada? Güncel Faiz Oranları...

Kredi çekme düşüncesi olan on binlerce vatandaş kredi faiz oranlarındaki son durumu merak ediyor. Bankalardan üst üste gelen faiz indirim kararı vatandaşları sevindiriyor. Bu nedenle arama motorlarında konut, taşıt ve ihtiyaç kredisi ne kadar sorusu merakla araştırılan soruların başında yer alıyor. Peki, güncel konut, taşıt ve ihtiyaç kredisi ne kadar? En uygun kredi hangi bankada? İşte güncel kredi faiz oranları...

En uygun kredi hangi bankada? Güncel Faiz Oranları...

Kredi çekme düşüncesi olan on binlerce vatandaş kredi faiz oranlarındaki son durumu merak ediyor. Bankalardan üst üste gelen faiz indirim kararı vatandaşları sevindiriyor. Bu nedenle arama motorlarında konut, taşıt ve ihtiyaç kredisi ne kadar sorusu merakla araştırılan soruların başında yer alıyor. Peki, güncel konut, taşıt ve ihtiyaç kredisi ne kadar? En uygun kredi hangi bankada? İşte güncel kredi faiz oranları...

11 Eylül 2019 Çarşamba 22:19
En uygun kredi hangi bankada? Güncel Faiz Oranları...

Merkez Bankası'nın faiz indirimi kararıyla birlikte bankalarda ardı ardına yapılan faiz indirim kararı vatandaşları sevindirmişti. Yakın zamandaki kredi faiz indirimi kararı sonrası konut, ihtiyaç ve taşıt kredilerinde son durum merak konusu oldu. Kredi çekmeyi düşünen on binlerce vatandaş kredi faiz oranlarındaki son durumu araştırıyor. Uzmanlar konutta yaşanan rekor kredi talebinin önümüzdeki aylarda daha da artacağını söylüyor.

KREDİ FAİZ ORANLARINDA SON DURUM NE?

VAKIFBANK FAİZ ORANLARI

Konut kredisi: %1,39

İhtiyaç kredisi: %1,55

Taşıt kredisi: %1.33

ZİRAAT BANKASI FAİZ ORANLARI

Konut kredisi: 0.99

Tüketici kredisi: % 1,59

Taşıt kredisi: 1.43

HALKBANK FAİZ ORANLARI

İhtiyaç kredisi: Banka müşterisi (1.49) Normal müşteri (1,84)

Taşıt kredisi: 1.48

Konut kredisi: 0.99

İŞ BANKASI FAİZ ORANLARI

İhtiyaç kredisi: % 1.67

Taşıt kredisi: % 1.53

Konut kredisi: % 1.29

YAPIKREDİ FAİZ ORANLARI

Konut kredisi: % 1,43

Ferdi kredi: % 1.69

Taşıt kredisi: % 1,64

QNB FİNANSBANK

İhtiyaç kredisi: % 1.29

Konut kredisi: %1,57

Taşıt kredisi: % 1.59

DENİZBANK FAİZ ORANLARI

İhtiyaç kredisi: %1,69

Taşıt kredisi: %1,77

AKBANK FAİZ ORANLARI

İhtiyaç kredisi: % 1,71

Taşıt kredisi: % 1.61

Konut kredisi: % 1.35

GARANTİ BANKASI FAİZ ORANLARI

İhtiyaç kredisi: 1.84

Konut kredisi: 1.36

Taşıt kredisi: 1.64

İOS Mobil Uygulamamız İçin Tıklayınız.

Android Mobil Uygulamamız İçin Tıklayınız.

Sosyal Medya Hesaplarımızı Takip Ederek İlanlardan Anında Haberdar Olun.

Twitter'da Takip Etmek İçin Tıklayınız.

Facebook Grubumuz İçin Tıklayınız.

Instagram Sayfamız için Tıklayınız

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Anahtar Kelimeler:
uygun kredi hangi bankada güncel faiz oranları
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
4/D’li kadrolu taşerona büyük müjde! İkramiye ve ek ödeme...
4/D’li kadrolu taşerona büyük müjde! İkramiye ve ek ödeme...
Evde bakım parası ne zaman yatırılacak? Evde Bakım Maaşı Yatan İller?
Evde bakım parası ne zaman yatırılacak? Evde Bakım Maaşı Yatan İller?
Hangi Banka Ne Kadar Promosyon Veriyor? Emekli promosyon zammı ne kadar?
Hangi Banka Ne Kadar Promosyon Veriyor? Emekli promosyon zammı ne kadar?

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim