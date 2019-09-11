En uygun kredi hangi bankada? Güncel Faiz Oranları...

Merkez Bankası'nın faiz indirimi kararıyla birlikte bankalarda ardı ardına yapılan faiz indirim kararı vatandaşları sevindirmişti. Yakın zamandaki kredi faiz indirimi kararı sonrası konut, ihtiyaç ve taşıt kredilerinde son durum merak konusu oldu. Kredi çekmeyi düşünen on binlerce vatandaş kredi faiz oranlarındaki son durumu araştırıyor. Uzmanlar konutta yaşanan rekor kredi talebinin önümüzdeki aylarda daha da artacağını söylüyor.
KREDİ FAİZ ORANLARINDA SON DURUM NE?
VAKIFBANK FAİZ ORANLARI
Konut kredisi: %1,39
İhtiyaç kredisi: %1,55
Taşıt kredisi: %1.33
ZİRAAT BANKASI FAİZ ORANLARI
Konut kredisi: 0.99
Tüketici kredisi: % 1,59
Taşıt kredisi: 1.43
HALKBANK FAİZ ORANLARI
İhtiyaç kredisi: Banka müşterisi (1.49) Normal müşteri (1,84)
Taşıt kredisi: 1.48
Konut kredisi: 0.99
İŞ BANKASI FAİZ ORANLARI
İhtiyaç kredisi: % 1.67
Taşıt kredisi: % 1.53
Konut kredisi: % 1.29
YAPIKREDİ FAİZ ORANLARI
Konut kredisi: % 1,43
Ferdi kredi: % 1.69
Taşıt kredisi: % 1,64
QNB FİNANSBANK
İhtiyaç kredisi: % 1.29
Konut kredisi: %1,57
Taşıt kredisi: % 1.59
DENİZBANK FAİZ ORANLARI
İhtiyaç kredisi: %1,69
Taşıt kredisi: %1,77
AKBANK FAİZ ORANLARI
İhtiyaç kredisi: % 1,71
Taşıt kredisi: % 1.61
Konut kredisi: % 1.35
GARANTİ BANKASI FAİZ ORANLARI
İhtiyaç kredisi: 1.84
Konut kredisi: 1.36
Taşıt kredisi: 1.64
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