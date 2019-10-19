En uygun konut kredisi hangi bankada? Konut kredisi hesaplama işlemleri ve faiz oranları..

En uygun konut kredisi hangi bankada? sorusu arama motorunda yoğun olarak aranan konular arasında yer alıyor. Merkez Bankası tarafından Ağustos ayında yapılan faiz indirimi sonrasında bankalar da kredi faiz oranlarını düşürmeye başladı. Ziraat Bankası, Halkbank, Akbank, Vakıfbank konut kredisi faiz oranları merak ediliyor. Konut kredisi kullanmak isteyenler En uygun konut kredisi hangi bankada? sorusuna yanıt arıyor. İşte konut kredisi hesaplama işlemleri ve faiz oranları..

HALKBANK KONUT KREDSİ FAİZ ORANLARI

Konut kredilerinde 0,99 faiz oranı sunuluyor

ZİRAAT BANKASI KONUT KREDİSİ FAİZ ORANLARI

Konut kredilerinde 0,99 faiz oranı sunuluyor

VAKIFBANK KONUT KREDİSİ FAİZ ORANLARI

Konut kredilerinde 0,99 faiz oranı sunuluyor

AKBANK KONUT KREDİSİ FAİZ ORANLARI

Konut kredilerinde 1,17 faiz oranı sunuluyor

TEB KONUT KREDİSİ FAİZ ORANI

Konut kredilerinde 1,22 faiz oranı sunuluyor

İŞ BANKASI KONUT KREDİSİ FAİZ ORANI

Konut kredilerinde 1,17 faiz oranı sunuluyor

GARANTİ BBVA KONUT KREDİSİ

Konut kredilerinde 1,22 faiz oranı sunuluyor

ZİRAAT BANKASI KONUT KREDİSİ HESAPLAMA

Ziraat Bankası konut kredisinde faizi yüzde 1'in altına indirdi. Ziraat Bankası, 500 bin liraya kadar 180 ay vadeli konut kredi faizini yüzde 0.99 olarak belirledi.

Ziraat Bankası'ndan yapılan açıklamaya göre, kredi faiz oranları 01 Ağustos 2019 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere indirildi.

Açıklamaya göre; konut kredisi faiz oranları, 500 bin TL'ye kadar 180 ay aylık azami vadeyle aylık 0,99, 500 bin 1 - 1 milyon TL arası aylık 1,19, 1 milyon üzeri ise aylık 1,39 olarak belirlendi.Tüketici kredisi faiz oranları ise, bankadan maaş alan müşteriler için azami 60 ay vadeyle aylık 1,49, diğer müşteriler için ise aylık 1,59 olarak belirlendi.

Ziraat Bankası'ndan sonra Vakıfbank da 180 ay vadeli konut kredilerinde faizi yüzde 0,99'a düşürdü

Konut kredisi hesaplama işlemi için Ziraat Bankası'nın resmi internet sitesinde bulunan Konut Kredisi Hesaplama Aracı'na giriniz. Daha sonrasında almak istediğiniz kredi türünü seçin. Ardından kredi tutarı, ödeme vadesi ve faiz oranını belirleyerek HESAPLA butonuna basınız.

Hesapla butonuna bastıktan sonra alacağınız kredi türüne, tutarına ve vadesine göre konut kredisi karşınıza çıkacaktır.