En saygın meslekler belli oldu

Küresel eğitim için çalışan bir yardım kuruluşu olan Varkey Vakfı tarafından 35 ülkede yapılan son ankette, katılımcılar 14 tipik lisansüstü meslek hakkında görüş bildirdi. Onlardan, meslek listesini en saygın buldukları (14) ile en az saygın buldukları (1) arasında sıralamaları istendi. (1 ile 14 arasında puanlama yapıldı)
Meslek: Kütüphaneci
Puanı: 4.6
Meslek: Sosyal Hizmetçi
Puanı: 5.8
Meslek: Web Tasarımcısı
Puanı: 5.9
Meslek: İlkokul Öğretmeni
Puanı: 6.4
Meslek: Ortaokul Öğretmeni
Puanı: 7.0
Meslek: Yönetim Danışmanı
Puanı: 7.1
Meslek: Yerel Yönetim Yöneticisi
Puanı: 7.3
Meslek: Muhasebeci
Puanı: 7.3
Meslek: Hemşire
Puanı: 7.4
Meslek: Polis
Puanı: 7.8
Meslek: Birincil Derece Öğretmenler
Puanı: 8.1
Meslek: Mühendis
Puanı: 9.1
Meslek: Avukat
Puanı: 9.5
Meslek: Doktor
Puanı: 11.6
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