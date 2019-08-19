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En saygın meslekler belli oldu

En saygın meslekler belli oldu

Varkey Vakfı tarafından 35 ülkede yapılan ankete göre, en çok saygı gören meslekler belirlendi. İşte ankete göre en saygın meslekler...

En saygın meslekler belli oldu

Varkey Vakfı tarafından 35 ülkede yapılan ankete göre, en çok saygı gören meslekler belirlendi. İşte ankete göre en saygın meslekler...

19 Ağustos 2019 Pazartesi 08:32
En saygın meslekler belli oldu

Küresel eğitim için çalışan bir yardım kuruluşu olan Varkey Vakfı tarafından 35 ülkede yapılan son ankette, katılımcılar 14 tipik lisansüstü meslek hakkında görüş bildirdi. Onlardan, meslek listesini en saygın buldukları (14) ile en az saygın buldukları (1) arasında sıralamaları istendi. (1 ile 14 arasında puanlama yapıldı)

Meslek: Kütüphaneci 

Puanı: 4.6

Meslek: Sosyal Hizmetçi 

Puanı: 5.8

Meslek: Web Tasarımcısı 

Puanı: 5.9

Meslek: İlkokul Öğretmeni 

Puanı: 6.4

Meslek: Ortaokul Öğretmeni 

Puanı: 7.0

Meslek: Yönetim Danışmanı 

Puanı: 7.1

Meslek: Yerel Yönetim Yöneticisi 

Puanı: 7.3

Meslek: Muhasebeci 

Puanı: 7.3

Meslek: Hemşire 

Puanı: 7.4

Meslek: Polis 

Puanı: 7.8

Meslek: Birincil Derece Öğretmenler

Puanı: 8.1

Meslek: Mühendis 

Puanı: 9.1

Meslek: Avukat 

Puanı: 9.5

Meslek: Doktor 

Puanı: 11.6

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saygın meslekler belli oldu
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