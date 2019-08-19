En saygın meslekler belli oldu

Küresel eğitim için çalışan bir yardım kuruluşu olan Varkey Vakfı tarafından 35 ülkede yapılan son ankette, katılımcılar 14 tipik lisansüstü meslek hakkında görüş bildirdi. Onlardan, meslek listesini en saygın buldukları (14) ile en az saygın buldukları (1) arasında sıralamaları istendi. (1 ile 14 arasında puanlama yapıldı)

Meslek: Kütüphaneci



Puanı: 4.6

Meslek: Sosyal Hizmetçi



Puanı: 5.8

Meslek: Web Tasarımcısı



Puanı: 5.9

Meslek: İlkokul Öğretmeni



Puanı: 6.4

Meslek: Ortaokul Öğretmeni



Puanı: 7.0

Meslek: Yönetim Danışmanı



Puanı: 7.1

Meslek: Yerel Yönetim Yöneticisi



Puanı: 7.3

Meslek: Muhasebeci



Puanı: 7.3

Meslek: Hemşire



Puanı: 7.4

Meslek: Polis



Puanı: 7.8

Meslek: Birincil Derece Öğretmenler



Puanı: 8.1

Meslek: Mühendis



Puanı: 9.1

Meslek: Avukat



Puanı: 9.5

Meslek: Doktor



Puanı: 11.6

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