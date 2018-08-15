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En İyi Yerli Telefonlar ve Fiyatları

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD ile yaşanan kriz nedeniyle yerli malı kullanma ve ABD'ye elektronik ürün yaptırımı uygulama söylemlerinden sonra insanların gözleri yerli üretim telefonlara ve fiyatlarına çevrildi.

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En İyi Yerli Telefonlar ve Fiyatları

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD ile yaşanan kriz nedeniyle yerli malı kullanma ve ABD'ye elektronik ürün yaptırımı uygulama söylemlerinden sonra insanların gözleri yerli üretim telefonlara ve fiyatlarına çevrildi.

15 Ağustos 2018 Çarşamba 13:25
En İyi Yerli Telefonlar ve Fiyatları

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD ile yaşanan kriz nedeniyle yerli malı kullanma ve ABD'ye elektronik ürün yaptırımı uygulama söylemlerinden sonra insanların gözleri yerli üretim telefonlara ve fiyatlarına çevrildi.

Casper VIA A3 Plus

İşlemci : MediaTek Helio P60 

İşletim Sistemi : Android 8.1 Oreo 

Ekran : 6.2” FHD+ Incell IPS

RAM : 6 GB 

Depolama : 64 GB dahili, 256 GB microSD hafıza kart kapasitesi 

Kamera : 16 MP + Infrared Ön Kamera, 16+5 MP LED Flaşlı arka kamera 

Boyut ve Ağırlık : 155 mm X 75.5mm X7.85mm 

Pil : 3000 mAh 

Bağlantılar : Bluetooth 4.2, WLAN 802.11 a/b/g/n/ac Type-C USB

Resmi satış fiyatı: 2699 TL

Vestel Venüs Z20

Ekran: 18:9 Full HD Plus 5.65" Incell Ekran

Kamera: 16MP+5MP Çift Arka/ 8MP Ön Kamera, Portre Modu ve 4K Video Kaydı

İşlemci: Qualcomm Snapdragon 630 2.2 Ghz 8 Çekirdekli İşlemci

Bellek/Depolama: 4 GB RAM, 64 GB Dahili Hafıza

GPU:Qualcomm® Adreno™ 508 GPU, 650MHz

Resmi satış fiyatı: 2499 TL

General Mobile GM 8

İşlemci: Snapdragon 435, Octa-core 1.4 GHz 

İşletim sistemi: Android 8.1 Oreo 

Ekran: 5.7 inç HD, IPS Incell LCD, 18:9 ekran oranı 

RAM: 4 GB 

Depolama: 64 GB 

Boyut ve Ağırlık: 154.2 x 72.7 x 7.96 mm, 152 gram 

Kamera: 13 MP AF, f/2.0 diyafram arka kamera, 13 MP FF, f/2.2 diyafram ön kamera 

Pil: 3075 mAh

Fiyatı: 1299 TL

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


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