En İyi Yerli Telefonlar ve Fiyatları

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD ile yaşanan kriz nedeniyle yerli malı kullanma ve ABD'ye elektronik ürün yaptırımı uygulama söylemlerinden sonra insanların gözleri yerli üretim telefonlara ve fiyatlarına çevrildi.
Casper VIA A3 Plus
İşlemci : MediaTek Helio P60
İşletim Sistemi : Android 8.1 Oreo
Ekran : 6.2” FHD+ Incell IPS
RAM : 6 GB
Depolama : 64 GB dahili, 256 GB microSD hafıza kart kapasitesi
Kamera : 16 MP + Infrared Ön Kamera, 16+5 MP LED Flaşlı arka kamera
Boyut ve Ağırlık : 155 mm X 75.5mm X7.85mm
Pil : 3000 mAh
Bağlantılar : Bluetooth 4.2, WLAN 802.11 a/b/g/n/ac Type-C USB
Resmi satış fiyatı: 2699 TL
Vestel Venüs Z20
Ekran: 18:9 Full HD Plus 5.65" Incell Ekran
Kamera: 16MP+5MP Çift Arka/ 8MP Ön Kamera, Portre Modu ve 4K Video Kaydı
İşlemci: Qualcomm Snapdragon 630 2.2 Ghz 8 Çekirdekli İşlemci
Bellek/Depolama: 4 GB RAM, 64 GB Dahili Hafıza
GPU:Qualcomm® Adreno™ 508 GPU, 650MHz
Resmi satış fiyatı: 2499 TL
General Mobile GM 8
İşlemci: Snapdragon 435, Octa-core 1.4 GHz
İşletim sistemi: Android 8.1 Oreo
Ekran: 5.7 inç HD, IPS Incell LCD, 18:9 ekran oranı
RAM: 4 GB
Depolama: 64 GB
Boyut ve Ağırlık: 154.2 x 72.7 x 7.96 mm, 152 gram
Kamera: 13 MP AF, f/2.0 diyafram arka kamera, 13 MP FF, f/2.2 diyafram ön kamera
Pil: 3075 mAh
Fiyatı: 1299 TL