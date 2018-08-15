En İyi Yerli Telefonlar ve Fiyatları

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD ile yaşanan kriz nedeniyle yerli malı kullanma ve ABD'ye elektronik ürün yaptırımı uygulama söylemlerinden sonra insanların gözleri yerli üretim telefonlara ve fiyatlarına çevrildi.