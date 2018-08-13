Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

En iyi işverenler belli oldu! İşte En İyi 25 İşveren!..

Dünya genelinde her sene 7000'e yakın iş yeri ve 16 milyondan fazla çalışanın verilerini toplayıp bunları analiz ederek raporlayan ve en iyi işverenleri belirleyen Great Place to Work Enstitüsü, en iyi uluslararası düzeyde iş imkanı sunan işverenleri açıkladı. En az 3 ülkede faaliyetlerine devam eden, en az bin çalışanı olan firmaların dahil edildiği araştırma temelli raporda, güvenilirlik, saygı, hakkaniyet, gurur ve ekip ruhundan oluşan etik kavramlar analiz edildi.

banner396

En iyi işverenler belli oldu! İşte En İyi 25 İşveren!..

Dünya genelinde her sene 7000'e yakın iş yeri ve 16 milyondan fazla çalışanın verilerini toplayıp bunları analiz ederek raporlayan ve en iyi işverenleri belirleyen Great Place to Work Enstitüsü, en iyi uluslararası düzeyde iş imkanı sunan işverenleri açıkladı. En az 3 ülkede faaliyetlerine devam eden, en az bin çalışanı olan firmaların dahil edildiği araştırma temelli raporda, güvenilirlik, saygı, hakkaniyet, gurur ve ekip ruhundan oluşan etik kavramlar analiz edildi.

13 Ağustos 2018 Pazartesi 14:30
En iyi işverenler belli oldu! İşte En İyi 25 İşveren!..

Dünya genelinde her sene 7000'e  yakın iş yeri ve 16 milyondan fazla çalışanın verilerini toplayıp bunları analiz ederek raporlayan ve en iyi işverenleri belirleyen Great Place to Work Enstitüsü, en iyi uluslararası düzeyde iş imkanı sunan işverenleri açıkladı. En az 3 ülkede faaliyetlerine devam eden, en az bin çalışanı olan firmaların dahil edildiği araştırma temelli raporda, güvenilirlik, saygı, hakkaniyet, gurur ve ekip ruhundan oluşan etik kavramlar analiz edildi.

Great Place to Work Enstitüsü'nün yukarıda bahsi geçen verileri baz alarak hazırladığı En iyi 25 İşveren şöyle;

25 - Phoenix Contact

24 - Grünenthal

23 - H&M

22 - SC Johnson & Son

21 - Britvic

20 - EY

19 - Novo Nordisk

18 - DHL Express

17 - W. L. Gore & Associates

16 - Smith & Nephew

15 - Kiabi

14 - Bristol-Myers Squibb

13 - USG People

12 - Amgen

11 - Hilton

10 - Admiral Group

9 - Cadence Design Systems

8 - Daimler Financial Services

7- SAS Institute

6 - AbbVie

5 - Cisco

4 - The Adecco Group

3 - Scandic

2 - Mars

1 - Salesforce

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Anahtar Kelimeler:
iyi işverenler belli oldu işte iyi 25 işveren
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Dolar Bozdurana Ücretsiz Tatil!...
Dolar Bozdurana Ücretsiz Tatil!...
SPK'dan Flaş Açıklama!
SPK'dan Flaş Açıklama!
Dolar Yeni Haftaya Nasıl Başladı!..
Dolar Yeni Haftaya Nasıl Başladı!..

banner389

banner394

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim