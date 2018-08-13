En iyi işverenler belli oldu! İşte En İyi 25 İşveren!..

Dünya genelinde her sene 7000'e yakın iş yeri ve 16 milyondan fazla çalışanın verilerini toplayıp bunları analiz ederek raporlayan ve en iyi işverenleri belirleyen Great Place to Work Enstitüsü, en iyi uluslararası düzeyde iş imkanı sunan işverenleri açıkladı. En az 3 ülkede faaliyetlerine devam eden, en az bin çalışanı olan firmaların dahil edildiği araştırma temelli raporda, güvenilirlik, saygı, hakkaniyet, gurur ve ekip ruhundan oluşan etik kavramlar analiz edildi.