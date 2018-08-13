En iyi işverenler belli oldu! İşte En İyi 25 İşveren!..

Dünya genelinde her sene 7000'e yakın iş yeri ve 16 milyondan fazla çalışanın verilerini toplayıp bunları analiz ederek raporlayan ve en iyi işverenleri belirleyen Great Place to Work Enstitüsü, en iyi uluslararası düzeyde iş imkanı sunan işverenleri açıkladı. En az 3 ülkede faaliyetlerine devam eden, en az bin çalışanı olan firmaların dahil edildiği araştırma temelli raporda, güvenilirlik, saygı, hakkaniyet, gurur ve ekip ruhundan oluşan etik kavramlar analiz edildi.
Great Place to Work Enstitüsü'nün yukarıda bahsi geçen verileri baz alarak hazırladığı En iyi 25 İşveren şöyle;
25 - Phoenix Contact
24 - Grünenthal
23 - H&M
22 - SC Johnson & Son
21 - Britvic
20 - EY
19 - Novo Nordisk
18 - DHL Express
17 - W. L. Gore & Associates
16 - Smith & Nephew
15 - Kiabi
14 - Bristol-Myers Squibb
13 - USG People
12 - Amgen
11 - Hilton
10 - Admiral Group
9 - Cadence Design Systems
8 - Daimler Financial Services
7- SAS Institute
6 - AbbVie
5 - Cisco
4 - The Adecco Group
3 - Scandic
2 - Mars
1 - Salesforce
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