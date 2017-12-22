En Az Lise Mezunu Hizmetli Alımı Başvurusu İçin Son Saatler (KPSS 60 Puan)

Danıştay Başkanlığı en az lise mezunu adaylar arasından hzimetli alımı yapıyor. Başvuru için son saatlerer girildi.

Danıştay tarafından geçtiğimiz hafta yayımlanan ilanda en az lisemezunu adaylar arasından hizmetli alımı yapılacağı duyuruldu. 18 Aralık 2917 günü başlayan başvuruların 22 Aralık 217 Cuma günü sona ereceği belirtildi. Adayların bugün mesai bitimine kadar aşağıdaki evraklarla birlikte Danıştay Başkanlığına müracaat etmesi gerekmektedir.

Kimler Başvurabilir?

İlana başvuru yapacak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinde belirtilen genel şartları taşıması, 31/12/1982 ve sonrası doğmuş olmak, 2016-KPSS lisans ve 2016-KPSS ortaöğretim/ön lisans sonuçlarına göre (lisans mezunları için KPSSP3, ön lisans mezunları için KPSSP93, ortaöğretim mezunları için KPSSP94) puan türünden en az 60 puan almış olmak, arşiv araştırması sonucu olumlu olmak, en az lise ve dengi okul mezunu olması erekmektedir.

Başvuru Şekli

İlana başvuru yapacak adayların aşağıdaki evraklarla birlikte Danıştay Başkanlığına 22 Aralık 2017 mesai bitimine kadar müracaat etmesi gerekmek

# Başvuru formu (Danıştay Başkanlığı’nın internet sitesinden http://www.danistay.gov.tr temin edilecek ve başvuru sahibi tarafından doldurulup, fotoğraf yapıştırılarak imzalanacaktır.)

# Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi,

# 2016 yılı KPSSP3, KPSSP93 veya KPSSP94 puan türünden birini içeren, üzerinde doğrulama kodu bulunan KPSS sonuç belgesi. (ÖSYM Başkanlığından kurumumuz tarafından teyit edilecektir.)

# Diploma aslı veya okul ya da noter onaylı sureti veya e-devlet’ten alınan ve doğrulama kodu bulunan mezuniyet belgesi ve fotokopisi,

tedir.

Başvuru yapan adaylar arasından KPSS puan sıralamasına göre 35 kişi sözlü mülakata çağrılacak. Sonuç açıklama tarihi belli değil. Ancak sonuçların 1-2 hafta içinde Danıştay Başkanlığı resmi sayfasından açıklanması bekleniyor.

Başvuru formu için tıklayınız.

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