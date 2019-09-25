Emsal Karar Geldi! Taşeron Maaşları İçin Müjdeli Haber!

Taşeron son dakika haberleri arama motorunda yoğun olarak aranıyor. Kadroya geçen taşeron işçileri ücret farkı alabilecek mi? merak ediliyor. KHK ile kadroya geçen taşeron işçileri yakından ilgilendiren son dakika açıklaması geldi. Taşeron işçilerin kadroya geçmeleri ile birlikte alacakları ücret farkı ile ilgili dava sonuçlandı. Mahkeme tarafından verilen karar , işçiler tarafından memnuniyetle karşılandı. Kadroya geçen taşeron işçileri ücret farkı alabilecek mi? diye araştıranlar için taşeron son dakika haberleri haberimizde.. Bu arada yılın diğer yarısında ödenmesi planlanan üçüncü taksitin ise zamanı belli oldu. Buna göre son ilave tediyeler ise işçilere 13 Aralık 2019 tarihinde ödenecek.​

TAŞERON SON DAKİKA HABERLERİ

Kamuda çalışan binlerce kişiyi ilgilendiren karar Ankara 24. İş Mahkemesin'den geldi.

Binlerce çalışanın maaşı yeniden hesaplanacak. Hizmet İŞ Sendikası tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi: Sendikamız Hukuk Müşavirliğince, 696 Sayılı KHK ile mahalli idarelerin iktisadi teşebbüsleri ile kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilen ve asgari ücretin katlarına (%10, %20, %30,vb.) çalışan adına, geçiş sonrası asgari ücretin yüzdelik katlarının uygulanmaması nedeniyle açılan dava işçiler lehinde sonuçlandı. Sağlık Bakanlığı'na karşı Ankara 24. İş Mahkemesi'ne açılan davada yerel mahkeme, 10 Eylül 2019 tarihli duruşmada itiraz yolu açık olmak üzere davamızın kabulüne karar verdi.

YENİ ÜCRETLER NASIL BELİRLENECEK?



Yerel mahkemenin verdiği karara göre, asgari ücretin fazlasına çalışan emekçilerin ücreti yeni asgari ücrete yükseltilecek. Hizmet alım ihaleleri ve bireysel iş sözleşmesinde belirlenen yüzde fazlası (%10, %20… vb) ise yeni asgari ücret esas alınarak belirlenecek.Asgari ücretin yüzde fazlasına çalışan emekçilerin bu şekilde tespit edilen yeni ücretlerine, 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren Yüksek Hakem Kurulu kararı ile imzalan toplu iş sözleşmesinde belirtilen ücret zammı uygulanacak. İşçi hizmet alım ihalelerine ile bireysel iş sözleşmelerine göre asgari ücretin % 10 fazlası ile çalışıyor ise; 1 Ocak 2019 tarihinde uygulanacak 85,28 TL/gün brüt asgari ücretin %10 fazlası 93,80 TL/gün brüt üzerine %4 oranında zam yapılarak, 97,55 TL/gün brüt olarak ücreti tespit edilecek. Yine, işçinin ücreti asgari ücretin %20, %30, %40, %50 ve katları ise, bu örnek hesaplama temel alınarak 1 Ocak 2019 tarihi itibariyle ödenecek ücretlerin tespit edilmesi gerekecek.

FARKLI EMSAL DAVALAR DEVAM EDİYOR



Sendikamız Hukuk Müşavirliğince, mahalli idarelerin iktisadi teşebbüsleri ile kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilen üyelerimiz adına, geçiş sonrası asgari ücretin yüzdelik katlarının uygulanmaması nedeniyle farklı işverenlere karşı açılan emsal davalar devam etmektedir."

TAŞERON İŞÇİYE YENİ TEDİYE ÖDEMESİ NE ZAMAN?

Geçtiğimiz günlerde ilgili KHK kararı ile taşerondan kadroya geçen işçilere 2019 yılı içerisinde üç yıl taksit ile ödenecek olan ilave tediye tarihleri belli olmuştu. 200 binden fazla işçiyi ilgilendiren haberde işçilere ödenmesi planlanan ve 2019 yılı ilk taksit ödemeleri Ramazan Bayramı öncesi yapılmıştı. Yılın ikinci taksiti ise Kurban Bayramı öncesi banka hesaplarına yatırılmıştı. Yılın diğer yarısında ödenmesi planlanan üçüncü taksitin ise zamanı belli oldu. Buna göre son ilave tediyeler ise işçilere 13 Aralık 2019 tarihinde ödenecek.

EYLÜL'DE EĞİTİM, EKİM'DE İKRAMİYE ÖDEMESİ YAPILACAK!

Kamuda 4/D'li olarak görev yapan taşeron işçilere eylül ayında eğitim yardımı yapılırken ekim ayında da 5 günlük ikramiye ödemesi gerçekleştirilecek. Bu noktada eğitim ödemesi olarak yapılacak olan tutarlar öğrenim düzeyine göre değişmektedir. İşçilere ilköğretime devam eden çocuğu olması durumunda 100 TL, ortaokula devam eden bir çocuğu olması durumunda 110 TL, liseye devam etmesi durumunda 120 ve yükseköğretim düzeyinde bir eğitim alması durumunda ise 140 TL ödeme yapılacak. Ayrıca Ekim ayında işçilere 5. Gün ikramiyesi ödenecektir.

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