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Eminevim Öğretmenleri 22 Ayda Ev Sahibi Yapacak!

Ev almak isteyen öğretmenlerin beklediği haber Eminevim’den geldi. Hazırladığı ev kampanyasına Öğretmenler Günü’nü erken getiren Eminevim, Kasım ayında başvuru yapan öğretmenler için teslimat süresini 22 aya çekti ve iki yıldan daha kısa sürede ev sahibi olma yolunu açtı.

Eminevim Öğretmenleri 22 Ayda Ev Sahibi Yapacak!

Ev almak isteyen öğretmenlerin beklediği haber Eminevim’den geldi. Hazırladığı ev kampanyasına Öğretmenler Günü’nü erken getiren Eminevim, Kasım ayında başvuru yapan öğretmenler için teslimat süresini 22 aya çekti ve iki yıldan daha kısa sürede ev sahibi olma yolunu açtı.

07 Kasım 2019 Perşembe 09:34
Eminevim Öğretmenleri 22 Ayda Ev Sahibi Yapacak!

Öğretmenlerin ev sahibi olmasını kolaylaştırmayı hedefleyen Eminevim, 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü hazırladığı özel kampanyalarla kutluyor. Kasım ayında ev sahibi olmak için başvuru yapan öğretmenler, Erken AL- Erken Öde kampanyası ile 22 ayda ev sahibi olabilecek ve iki yıldan daha kısa bir sürede almak istediği eve kavuşabilecek. Uygun maliyetli seçenekleri tercih etmek isteyen öğretmenler için de sınırlı kontenjanla ikinci bir kampanya sunan Eminevim, daha ekonomik özelliklere sahip kampanya ile 29 ayda ev sahibi olma fırsatı da sunulacak.

Ev alırken faizsiz sistemin kolaylıklarından yararlanabilecek olan öğretmenler, kendi belirleyecekleri taksitlerle, Türkiye’nin her yerinden istedikleri evi alabilme fırsatına sahip olabilecek. Bu özel kampanyalardan tüm öğretmenler yararlanabilecek.

Araç alımlarında düşük peşinat kampanyası

Kasım ayında öğretmenlere ayrıcalık tanıyan Eminevim, araç almak isteyen öğretmenleri de unutmadı. Bu aya özel araç alımlarındaki peşinatları düşüren Eminevim, araba alma hayalini Kasım’da gerçeğe dönüştürmek isteyen öğretmenler için yüzde 10 olan peşinat oranını yüzde 2’ye çekti ve faizsiz taksitlerle istedikleri araca sahibi olmayı kolaylaştırdı.

29 yıllık tecrübeyle 150 bine yakın kişiyi ev ve araç sahibi yapan Eminevim’in öğretmenler için hazırladığı kampanyaları Kasım ayı boyunca devam edecek.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

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