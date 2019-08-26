Emekliye zam + fark! Emekliye ve memura Ocak zammı ne kadar olacak?

Yaklaşık 5.2 milyon memur ve memur emeklisi için yürütülen toplu sözleşme süreci uzlaşmazlıkla sonuçlanırken, gözler hakem kurulununvereceği karara çevrildi.
Karar ay sonuna kadar açıklanacak, memur ve memur emeklilerinin 2020 ve 2021 yıllarında alacağı zam oranları belli olacak.
YÜZDE 5'İ GEÇERSE
Memurlar ve memur emeklilerine Ocak'ta hakem kurulunun belirleyeceği zam oranı yansıtılırken, ayrıca enflasyon farkı da söz konusu olabilecek.
Memurların ve memur emeklilerinin Ocak'ta enflasyon farkı alması için yılın ikinci 6 aylık döneminde enflasyonun yüzde 5'i aşması gerekiyor.
Merkez Bankası'nın yüzde 13.9 olan 2019 enflasyon tahminine göre, ikinci 6 aylık TÜFE yüzde 8.46 olarak gerçekleşebilecek.
Bu durumda memurlara ve emeklilerine yüzde 3.46 enflasyon farkı söz konusu olacak.
Yani maaşlara Ocak'ta hakem kurulunun belirleyeceği oranda zam ve yüzde 3.46 enflasyon farkı yansıtılacak.
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KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA