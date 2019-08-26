Emekliye zam + fark! Emekliye ve memura Ocak zammı ne kadar olacak?

Memurların ve memur emeklilerinin Ocak zammını hakem kurulu belirleyecek. Enflasyon tahminlerine göre ayrıca yüzde 3.46 fark söz konusu olabilecek. Peki Ocak zammı ile birlikte emeklilerin maaşında ne kadar artış görülecek? Memurların ve memur emeklilerinin maaşı ne kadar olacak? İşte emekli ve memurları ilgilendiren Ocak zammı ile ilgili detaylar...