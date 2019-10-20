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Emekliye yüzde 7.3 zam | SSK SGK ve Bağ-Kur emekli maaşlarındaki artış ne kadar olacak?

Emeklilerin Ocak zammı adım adım yaklaşıyor. Enflasyon tahminleri, emeklilerin Ocak zammına ilişkin yeni bir ipucu verdi. Merkez Bankası'nın beklenti anketine göre SSK ve Bağ-Kur'luların maaşındaki artış yüzde 7.3 olacak. Emekli maaşlarıyla ilgili son dakika haber ve gelişmeler...

Emekliye yüzde 7.3 zam | SSK SGK ve Bağ-Kur emekli maaşlarındaki artış ne kadar olacak?

Emeklilerin Ocak zammı adım adım yaklaşıyor. Enflasyon tahminleri, emeklilerin Ocak zammına ilişkin yeni bir ipucu verdi. Merkez Bankası'nın beklenti anketine göre SSK ve Bağ-Kur'luların maaşındaki artış yüzde 7.3 olacak. Emekli maaşlarıyla ilgili son dakika haber ve gelişmeler...

20 Ekim 2019 Pazar 09:00
Emekliye yüzde 7.3 zam | SSK SGK ve Bağ-Kur emekli maaşlarındaki artış ne kadar olacak?

Emeklilerin Ocak zammı adım adım yaklaşıyor. Zam oranı için ipuçları enflasyon tahminleriyle geliyor.

Son ipucu Merkez Bankası'nın Ekim ayı beklenti anketinden geldi.

TAHMİN DEĞİŞTİ

Ekonomistlerle yapılan beklenti anketinde cari yıl sonu Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) beklentisi yüzde 12.69 çıktı.

Buna göre, 2019'un ikinci 6 aylık dönemindeki enflasyon yani SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak zammı yüzde 7.3 olacak.

Enflasyon tahmini bir önceki ankete göre geriledi.

Cari yıl sonu TÜFE beklentisi Eylül ayındaki ankette yüzde 13.96 çıkmıştı.

Bu tahmin, 2019 yılının ikinci yarısındaki enflasyonun yani SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak zammının yüzde 8.52 olabileceğini gösteriyordu.

3 OCAK KİLİT TARİH

Geçtiğimiz Temmuz'da maaşları 2019'un ilk yarısında gerçekleşen enflasyon kadar yani yüzde 5.01 artırılan SSK ve Bağ-Kur emeklileri; kesin zam oranını 3 Ocak'ta öğrenecek, aynı ay içerisinde de zamlı maaşlarını cebine koyacak.

OCAK'TA MAAŞLAR ARTIYOR

Kamu çalışanlarına tatil kolaylığı için düğmeye basıldı.

'Çekle tatil' projesi indirim ve taksit imkanı getirecek.

İndirim oranı, her çalışan için farklı olacak.

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