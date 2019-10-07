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Emekliye ucuz ev müjdesi!

Milyonlarca emekliye güzel haber bakandan geldi. "Konut üretiminde emekliye yüzde 25 kontenjan ayrılıyor" diyen Çevre ve Sehircilik Bakanı Murat Kurum, "TOKİ üç yıllık dönemde 250 bin konut inşa edecek. Emekliler uygun koşullarda ev sahibi olacak" dedi.

Emekliye ucuz ev müjdesi!

Milyonlarca emekliye güzel haber bakandan geldi. "Konut üretiminde emekliye yüzde 25 kontenjan ayrılıyor" diyen Çevre ve Sehircilik Bakanı Murat Kurum, "TOKİ üç yıllık dönemde 250 bin konut inşa edecek. Emekliler uygun koşullarda ev sahibi olacak" dedi.

07 Ekim 2019 Pazartesi 08:48
Emekliye ucuz ev müjdesi!

Hükümet üç yıllık Yeni Ekonomi Programı döneminde 12 milyon emeklinin refah düzeyini yükseltmek, tamamlayıcı emeklilikle ikinci gelir kapısı açmak ve konut sahibi olmalarını sağlamak için tüm imkânlarını seferber edecek.

Toplu Konut İdaresi tarafından üç yıllık dönemde 250 bin sosyal konut inşa edilecek. Emeklilerin uygun koşullarda ev sahibi olmalarını sağlamak için sosyal konut projeleri desteklenecek. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, projelendirilmekte olan konut üretiminde emekli vatandaşlara yüzde 25 konut kontenjanı ayırdıklarını belirterek, "Emeklilerin talepleri doğrultusunda uygun alanlarda konut projeleri geliştiriyoruz" dedi. Bu yılın başında satışa çıkarılan 50 bin sosyal konutun 12 bin 500'ü emeklilere ayrıldı.

TOKİ, konuta erişmekte zorlanan daha önce konut sahibi olmayan vatandaşları ev sahibi yapmaya devam ediyor. Özellikle dar gelirli vatandaşların kira öder gibi ev sahibi olmasını hedefleyen İdare, bu yıl yaklaşık 16 bin konutun satışını gerçekleştirdi. Konut ve sosyal donatı üretim hedefini her yıl artıran TOKİ, 2003-2019 döneminde "Planlı Kentleşme ve Konut Üretimi Seferberliği" kapsamında 81 ilde 3 bin 682 şantiyede yaklaşık 843 bin konuta ulaştı. Sosyal konut üretimine ağırlık veren TOKİ, dar ve orta gelirli ailelerin yanı sıra engelli, emekli, gazi ve şehit yakınları için de konut üretiyor.

UYGUN FİYAT VE TAKSİT

Toplu Konut İdaresi'nin Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde emeklilerin bütçesine uygun, uzun vadeli ödeme imkânı sunan konutlar yaptığını belirten Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, "Emekliye İkinci Bahar kampanyası ile de uygun fiyat ve taksitlerle emeklilerimize özel uygulamalar hayata geçirdik" diye konuştu. Bakan Kurum, emeklilerin talepleri doğrultusunda uygun alanlarda konut projeleri geliştirildiğini de vurguladı. (Sabah)

Anahtar Kelimeler:
emekliye ucuz ev müjdesi
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