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Emekliye promosyon müjdesi! Hangi banka ne kadar promosyon veriyor?

Hem mevcut emekliler hem de maaşı yeni bağlananlar, promosyon ve bayram ikramiyesi ile ek gelir elde ediyor. Bankalar '3 yıl maaşımı sizden alacağım' taahhüdünü veren emeklilere 900 liraya varan promosyon veriyor. 2 gün erken maaş, emekli müşteri kazandırana 125 lira ödeme gibi imkanlar da var. Peki, hangi banka ne kadar promosyon veriyor? Bankaların emeklilere sunduğu diğer avantajlar neler? Emekli maaşlarıyla ilgili son dakika haber ve gelişmeler kpsscafe.com.tr'de...

Emekliye promosyon müjdesi! Hangi banka ne kadar promosyon veriyor?

Hem mevcut emekliler hem de maaşı yeni bağlananlar, promosyon ve bayram ikramiyesi ile ek gelir elde ediyor. Bankalar '3 yıl maaşımı sizden alacağım' taahhüdünü veren emeklilere 900 liraya varan promosyon veriyor. 2 gün erken maaş, emekli müşteri kazandırana 125 lira ödeme gibi imkanlar da var. Peki, hangi banka ne kadar promosyon veriyor? Bankaların emeklilere sunduğu diğer avantajlar neler? Emekli maaşlarıyla ilgili son dakika haber ve gelişmeler kpsscafe.com.tr'de...

07 Eylül 2019 Cumartesi 19:26
Emekliye promosyon müjdesi! Hangi banka ne kadar promosyon veriyor?

Emekli bankacılığı faaliyetlerine ağırlık veren bankalar, emeklilere promosyon yarışını sürdürüyor.Emekliye pek çok özel imkan sunan bankalar, 3 yıllık dönem için 900 liraya varan promosyon veriyor.

Faizsiz 2 gün erken maaş, emekli müşteri kazandırana 100-125 lira ödeme gibi uygulamalar da var. İşte bazı kampanyalar:

AKBANK: 450 liraya varan ödeme yapıyor. Tüm ATM'lerden ücretsiz para çekme, bedava havale ve EFT, bireysel kredilere özel faiz oranı gibi imkanlar sunuyor.

Emekliler, maaşları yatmadan 2 gün önce hesaptan para çekebiliyor.

DENİZBANK: 450 liraya varan ödeme yapıyor. Emekli maaşı müşterisi kazandıranlara da 100 lira veriyor.

Alışveriş ve faturalarda indirim, özel faizli kredi gibi uygulamaları var.

FİBABANKA: Maaşa göre 330, 415, 500 lira promosyon ödemesi yapıyor.

ING: 450 liraya varan ödemeye ek olarak emekliler, 2 otomatik fatura talimatı vererek 250 lira, bir emekli arkadaşını ING'ye getirerek 150 ve ING Mobil kullanarak 50 lira ek nakit promosyon kazanabiliyor.

İŞ BANKASI: 450 liraya varan ödeme yapıyor. Kredi kartı ücreti almıyor, özel faiz, ücretsiz havale ve EFT imkanları sağlıyor.

QNB FİNANSBANK: Emekli maaşını taşıyıp herhangi bir bankacılık ürününü kullananlara 700 liraya varan ödeme veriyor. Ayrıca emekli tanıdıklarını getirenlere 125 lira ödüyor.

ŞEKERBANK: 450 liraya varan ödeme yapıyor. 2 otomatik ödeme talimatına 150 lira ek nakit veriyor.

Ücretsiz havale-EFT, hesap işletim ücreti muafiyeti, şubede işlem önceliği, eve teslim maaş imkanları sunuyor.

TEB: 450 liraya varan ödeme yapıyor. Emekli müşteri getirenler de 100 lira nakit kazanıyor.

2020'DE İKİNCİ FIRSAT 
Promosyon uygulaması başladığında hemen başvurup ödemesini alanların 3 yıllık taahhüt süresi 2020'de bitiyor. Daha önce promosyon alanlar, Mart 2020'den itibaren ikinci kez bu imkandan yararlanabilecek.

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