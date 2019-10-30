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Emekliye, memura, yaşlıya ve engelliye müjdeli haber! Maaşlara zam yapılacak

Emekliye, memura ve yaşlıya 2020 yılı için güzel bir haber geldi. 2020 bütçesine baktığımız zaman emekliye ayrılan pay % 14, memurun ödeneği % 13.5 olarak belirtildi. Yaşlılar için ise yaşlılar için % 17, engelli bakımı için % 11 fazla para ayrıldı. Peki, 2020 bütçesinde maaşlara yapılacak zam ile birlikte emekli maaşı, memur ödeneği, yaşlılar ve engelli bakımı için ödenen paralarda ne kadar artış yaşanacak? Memur emeklilerine Ocak'ta yapılacak zamma ilaveten ne kadar fark ödenecek? Kim ne kadar alacak? İşte emekliler, memurlar ve yaşlıları ilgilendiren tüm detaylar... Emekli maaşlarıyla ilgili bütün son dakika haber ve gelişmeler kpsscafe.com.tr'de...

Emekliye, memura, yaşlıya ve engelliye müjdeli haber! Maaşlara zam yapılacak

Emekliye, memura ve yaşlıya 2020 yılı için güzel bir haber geldi. 2020 bütçesine baktığımız zaman emekliye ayrılan pay % 14, memurun ödeneği % 13.5 olarak belirtildi. Yaşlılar için ise yaşlılar için % 17, engelli bakımı için % 11 fazla para ayrıldı. Peki, 2020 bütçesinde maaşlara yapılacak zam ile birlikte emekli maaşı, memur ödeneği, yaşlılar ve engelli bakımı için ödenen paralarda ne kadar artış yaşanacak? Memur emeklilerine Ocak'ta yapılacak zamma ilaveten ne kadar fark ödenecek? Kim ne kadar alacak? İşte emekliler, memurlar ve yaşlıları ilgilendiren tüm detaylar... Emekli maaşlarıyla ilgili bütün son dakika haber ve gelişmeler kpsscafe.com.tr'de...

30 Ekim 2019 Çarşamba 07:16
Emekliye, memura, yaşlıya ve engelliye müjdeli haber! Maaşlara zam yapılacak

Geçtiğimiz hafta hazırlanan 2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun teklifi 82 milyon vatandaşa destek içeriyor.

2020'de yaşlılara, engellilere, dar gelirlilere daha fazla destek verilecek, sosyal yardımlar 7.4 milyar lira artacak.

2019 yılı bütçesinde 62.1 milyar lira olan sosyal yardımlara ayrılan kaynak miktarı, 2020 bütçesinde 69.5 milyar liraya çıkarıldı.

GSS PRİMLERİ ÖDENECEK

2020'de ödeme gücü olmayan vatandaşların sağlık hizmetlerinden ücretsiz şekilde faydalanmaları için sosyal güvenlik kurumuna yapılan transferler de 13.4 milyar liraya yükselecek.

Bu sayede yoksul vatandaşların GSS primleri ödenmeye devam edecek.

65 yaş üstü ve engelli aylıkları için 11.6 milyar lira ayrıldı.

Geçen yıla bakıldığında artış oranı yüzde 17.18 oldu. Bu vatandaşlara bütçeden 1.7 milyar lira daha fazla para çıkacak.

ELEKTRİK DESTEĞİNE DEVAM
Engelli vatandaşlara bakan yakınlarına ödenen maaşlar için de 9.4 milyar liralık kaynak sağlanacak.

Buradaki artış ise yüzde 10.59'a ulaştı. Ocak'ta bu maaşlar memura yapılacak zamla artacak.

Yoksul ailelere elektrik tüketim desteği de 2020 yılında devam edecek.

Ailelere 1.8 milyar liralık elektrik desteği sağlanacak. Annelere ödenen doğum yardımı ise bu yıl için 600 milyon liralık kaynaktan sağlanacak.

Annelere çalışsın çalışmasın ilk çocuk için 300 ikinci çocuk için 400 üçüncü çocuk için ise 600 lira ödeniyor.

HEM ZAM HEM FARK GELİYOR
Emekli ve kamu personeline ödenen maaşlar içinde 2020 bütçesinden önemli oranda artış gerçekleştirildi.

Buna göre emekliler için ayrılan kaynağa yüzde 13.92 oranda artışla 44.7 milyar lira eklenip 365.9 milyar liraya çıkartıldı.

Bu artış yeni emeklilerle birlikte ocak ve temmuzdaki zamlar ile ikramiyeleri içeriyor.

YEP rakamlarına göre artışın yüzde 6.65 olacağı tahmin ediliyor.

Kamu personeli giderlerindeki artış yüzde 13.42 olurken eklenen kaynak 39.5 milyar liraya çıktı.

Emekli ve kamu personelinin toplam giderleri bütçede 699.8 milyar liraya çıkartıldı.

Kamu personeline ve memur emeklisine ocakta yapılacak yüzde 4 zamma ilaveten 1.65'lik fark da ödenecek.

TAKVİM

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