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Emekliye intibak zammı | Emekliler intibak ile ne kadar zam alabilecek?

Milyonlarca emekli intibak beklentisi taşıyor. Hem SSK ve Bağ-Kur hem de memur emeklileri intibak bekliyor. SSK ve Bağ-Kur'lular zam için gözünü Meclis'e çevirirken, memur emeklileri de KPDK toplantısını bekliyor. Peki SSK ve Bağ-Kur'lular ile ne kadar zam alabilecek? Emekli maaşlarıyla ilgili son dakika haber ve gelişmeleri...

Emekliye intibak zammı | Emekliler intibak ile ne kadar zam alabilecek?

Milyonlarca emekli intibak beklentisi taşıyor. Hem SSK ve Bağ-Kur hem de memur emeklileri intibak bekliyor. SSK ve Bağ-Kur'lular zam için gözünü Meclis'e çevirirken, memur emeklileri de KPDK toplantısını bekliyor. Peki SSK ve Bağ-Kur'lular ile ne kadar zam alabilecek? Emekli maaşlarıyla ilgili son dakika haber ve gelişmeleri...

13 Ekim 2019 Pazar 12:02
Emekliye intibak zammı | Emekliler intibak ile ne kadar zam alabilecek?

Hem SSK ve Bağ-Kur hem de memur emeklileri intibak bekliyor.

2000 yılı ve sonrasında emekli olan SSK ve Bağ-Kur'lular intibak ile 355 liraya varan zam yolunun açılmasını isterken; memur emeklileri de maaşlardaki kurum kaynaklı farkın giderilmesini talep ediyor.

SSK'LILARIN GÖZÜ MECLİS'TE

2000 yılından sonra emekli olanlara intibak uzun süredir gündemde.

Anayasa Mahkemesi intibak için adresi Meclis olarak göstermişti.Eğer intibak yasası çıkarsa, Türkiye Emekliler Derneği'nin verdiği rakamlara göre yaklaşık 5 milyon emeklinin maaşı değişecek.

Bu durumda önceki intibakta olduğu gibi maaşlarda 50 ila 355 lira arasında artış bekleniyor.

FARK KAPANACAK
Memur emeklilerinin intibak talebi ise Memur-Sen tarafından hükümete iletilmişti.

Konu toplu sözleşmede çözüme kavuşturulmadı.

Bu nedenle memur emeklilerinin gözü önümüzdeki dönemde yapılacak Kamu Personeli Danışma Kurulu (KPDK) toplantısında.Eğer bu talep hayata geçerse, kamudan aynı unvanlı kadro ya da görevden emekli olanlar arasındaki maaş farkı kapatılacak.

Maaşı düşük kalanlar, her ay ilave ödeme alacak.

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