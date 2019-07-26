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Emekliye bayram ikramiyesinin ödeneceği tarih belli oldu!

Emekliler 5-9 Ağustos’ta, yılın 2’nci, toplamda 4’üncü bin liralık bayram ikramiyelerine kavuşacak. Hükümet emekli ve onların hak sahiplerine, 12 milyar liraya yakın ödeme yapacak

Emekliye bayram ikramiyesinin ödeneceği tarih belli oldu!

Emekliler 5-9 Ağustos’ta, yılın 2’nci, toplamda 4’üncü bin liralık bayram ikramiyelerine kavuşacak. Hükümet emekli ve onların hak sahiplerine, 12 milyar liraya yakın ödeme yapacak

26 Temmuz 2019 Cuma 08:53
Emekliye bayram ikramiyesinin ödeneceği tarih belli oldu!

Bu yıl yaklaşık 12.3 milyon kişi ikinci bayram ikramiyesini alacak. Emekli ikramiyeleri 5-9 Ağustos tarihleri arasında Kurban Bayramı öncesi hesaplarda olacak. Kurban Bayramı için emekli ve hak sahiplerine yaklaşık 12 milyar lira bayram ikramiyesi ödenecek. 

Emeklilerin refah düzeyini yükseltmek için tüm imkanları sunan hükümet geçen yıl 20.7 milyar lira bayram ikramiyesi, 4.2 milyar lira promosyon ödedi. Emeklilere dördüncü bayram ikramiyesi ödemelerine ilişkin hazırlıklar tamamlandı. Kurban Bayramı 11-14 Ağustos'ta kutlanacak. Arefe günü de 10 Ağustos Cumartesi gününe denk geliyor. İkramiyenin bu tarihten önce, 5-9 Ağustos'ta ödenmesi bekleniyor. Ödemelere ilişkin kesin tarih Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından duyurulacak.

Bu tarihe kadar emekli aylığı bağlananlar da ikramiye alabilecek. Eşi veya anne-babasından aylık alan kişilerin ikramiyesi, 2 dosyadan hangisinde ölüm aylığı oranı daha yüksek ise o dosya baz alınarak ödenecek. Örneğin; dul eş hem babasından hem kocasından aylık alıyorsa ve kocasından dolayı aldığı ölüm aylığının oranı yüzde 50, babasından dolayı aldığı ölüm aylığı oranı yüzde 25 ise ikramiyesi 500 lira olacak.

HİSSE ORANINDA ÖDEME

Yılda 2 kez biner lira bayram ikramiyesini emekliler ve maluller tam olarak alıyor. Eğer emekli vefat etmişse, ikramiyeden hak sahibi eş ve çocukları da yararlanıyor. Bu kişiler ikramiyelerden hisseleri oranında alıyor. Bayram ikramiyesi için her hangi bir başvuruya ihtiyaç bulunmuyor..

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emekliye bayram ikramiyesinin ödeneceği tarih belli oldu
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