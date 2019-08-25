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Emekliye 480 TL zam ! En düşük emekli maaşı ne kadar olacak ?

Milyonlarca emeklinin gözü Ocak ayında yapılacak zamma çevrildi. 480 TL'ye kadar zam alması beklenen emekli vatandaşların en düşük maaşı 1.281 TL olacak.

Emekliye 480 TL zam ! En düşük emekli maaşı ne kadar olacak ?

Milyonlarca emeklinin gözü Ocak ayında yapılacak zamma çevrildi. 480 TL'ye kadar zam alması beklenen emekli vatandaşların en düşük maaşı 1.281 TL olacak.

25 Ağustos 2019 Pazar 16:04
Emekliye 480 TL zam ! En düşük emekli maaşı ne kadar olacak ?

Bu yıl iki kez zam, iki kez de bayram ikramiyesi alan emekliler gözünü şimdiden Ocak zamlarına çevirdi.

Merkez Bankası'nın enflasyon tahmini, 9 milyonu aşkın SSK emeklisi ve Bağ-Kur emeklisi için Ocak artışına ilişkin ipucunu veriyor.

Buna göre; Ocak'ta 2019'un ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşecek olan enflasyon oranında zam alacak SSK emeklisi ve Bağ-Kur emeklisi maaşında, yüzde 8.46 seviyesinde artış olabilecek.

Gelirler 100 ile 480 lira arasında yükselecek.

Halen en düşük emekli maaşı ek ödeme dahil bin 181 lira 87 kuruş seviyesinde bulunuyor. Bu maaş eğer Ocak zammı yüzde 8.46 olarak gerçekleşirse, bin 281 lira 86 kuruşa çıkacak.
5 bin 660 lira 77 kuruş seviyesinde olan en yüksek emekli maaşı ise Merkez Bankası'nın tahmininin gerçekleşmesi halinde 6 bin 139 lira 67 kuruşu bulacak.
Bu yılın ikinci yarısına ilişkin henüz sadece Temmuz ayı verisi geldi. Temmuz'da TÜFE'de yüzde 1.36 oranında artış oldu. Yılın kalan döneminde gerçekleşecek enflasyon, emekliler için zam oranını gösterecek.

6 ayda gerçekleşen enflasyona göre, tutar artacak ya da azalacak. Emekliler kesin zam oranını Ocak ayında öğrenecek.
 

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