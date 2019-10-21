Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
Ankara 18°
parçalı az bulutlu
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
97846
ALTIN
279.278
DOLAR
5.8269
STERLIN
7.5566
EURO
6.5072

Emekliye 2.127 TL | 2020 Ocak zammı ile güncel emekli maaşı ne kadar olacak?

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak zammı Merkez Bankası'nın son beklenti anketine göre yüzde 7.3 olacak. Peki en düşük emekli maaşı esnafta, 2000'den önceki emeklilerde ve SSK'lılarda ne kadar olacak? Emekli maaşlarıyla ilgili son dakika haber ve gelişmeler...

Emekliye 2.127 TL | 2020 Ocak zammı ile güncel emekli maaşı ne kadar olacak?

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak zammı Merkez Bankası'nın son beklenti anketine göre yüzde 7.3 olacak. Peki en düşük emekli maaşı esnafta, 2000'den önceki emeklilerde ve SSK'lılarda ne kadar olacak? Emekli maaşlarıyla ilgili son dakika haber ve gelişmeler...

21 Ekim 2019 Pazartesi 10:29
Emekliye 2.127 TL | 2020 Ocak zammı ile güncel emekli maaşı ne kadar olacak?

Yaklaşık 9 milyon SSK ve Bağ- Kur emeklisine Ocak'ta 6 aylık enflasyon oranında zam yapılacak.

Maaşlar, 2019'un ikinci yarısında gerçekleşen enflasyon oranında artırılacak.

Merkez Bankası'nın ekonomistlerle yaptığı son beklenti anketi ipucunu veriyor.

Buna göre 2019'da Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) yüzde 12.69 seviyesinde gerçekleşecek.

Bu durumda da 2019'un ikinci 6 aylık dönemindeki enflasyon, yani SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 7.3 olacak.

NASIL DEĞİŞECEK?

Halen en düşük esnaf emeklisi aylığı bin 675 lira.

Bu maaş Ocak zammı yüzde 7.3 olursa bin 797 liraya çıkacak.

Bağ- Kur tarım emeklilerinde bin 249 lira olan en düşük aylık da bin 340 lirayı bulacak.

SSK'lılarda en düşük maaş ise 2000'den önce emekli olanlarda bin 982 liradan 2 bin 127 liraya, 2000'den sonra emekli olanlarda bin 181 liradan bin 268 liraya yükselecek.

2020 OCAK AYI ZAMLI EMEKLİ MAAŞI LİSTESİ

Anahtar Kelimeler:
emekliye tl | 2020 ocak zammı güncel emekli maaşı ne kadar olacak
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İşsizlik maaşı ne kadar? İŞKUR İşsizlik maaşı hesaplama ve başvuru nasıl yapılır?
İşsizlik maaşı ne kadar? İŞKUR İşsizlik maaşı hesaplama ve başvuru nasıl yapılır?
İş arayanlara müjdeli haber geldi! 900 lira verilecek
İş arayanlara müjdeli haber geldi! 900 lira verilecek
Milyonlar Bekliyor! 2020 Asgari Ücret ve AGİ Zammı Kaç Para Olacak?
Milyonlar Bekliyor! 2020 Asgari Ücret ve AGİ Zammı Kaç Para Olacak?

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim
    Verification: 1ba45668fa4004d3