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Emekliye 1.000 TL banka promosyonu | SSK SGK ve Bağ-Kur emeklisine hangi banka ne kadar promosyon veriyor?

Bankalar '3 yıl maaşımı sizden alacağım' taahhüdü veren emeklilere bin liraya varan promosyon veriyor. 2 gün erken maaş, emekli müşteri kazandırana 125 lira gibi imkanlar da var. Peki hangi banka emeklilere ne kadar promosyon veriyor? Bankaların sunduğu diğer avantajlar neler? Emekli maaşlarıyla ilgili son dakika haber ve gelişmeler takvim.com.tr'de...

Emekliye 1.000 TL banka promosyonu | SSK SGK ve Bağ-Kur emeklisine hangi banka ne kadar promosyon veriyor?

Bankalar '3 yıl maaşımı sizden alacağım' taahhüdü veren emeklilere bin liraya varan promosyon veriyor. 2 gün erken maaş, emekli müşteri kazandırana 125 lira gibi imkanlar da var. Peki hangi banka emeklilere ne kadar promosyon veriyor? Bankaların sunduğu diğer avantajlar neler? Emekli maaşlarıyla ilgili son dakika haber ve gelişmeler takvim.com.tr'de...

09 Ekim 2019 Çarşamba 10:57
Emekliye 1.000 TL banka promosyonu | SSK SGK ve Bağ-Kur emeklisine hangi banka ne kadar promosyon veriyor?

Bankaların emekli rekabeti sürüyor. Emeklilere pek çok özel imkan sunan bankalar, 3 yıllık dönem için promosyonu bin liraya kadar çıkardı.

Faizsiz 2 gün erken maaş, emekli müşteri kazandırana 100-125 lira ödeme gibi uygulamalar da var. İşte bazı kampanyalar:

AKBANK: 450 liraya varan ödeme yapıyor. Tüm ATM'lerden ücretsiz para çekme, bedava havale ve EFT, kredilere özel faiz oranı gibi imkanlar sunuyor.

Emekliler, maaşları yatmadan 2 gün önce hesaptan para çekebiliyor.

DENİZBANK: 450 liraya varan ödeme yapıyor. Emekli maaşı müşterisi kazandıranlara da 100 lira veriyor. İndirimli alışveriş, özel faizli kredi gibi uygulamaları var.

FİBANKA: Maaşa göre 330, 415, 500 lira promosyon ödemesi yapıyor.

ING: 450 liraya varan ödemeye ek olarak emekliler, 2 otomatik fatura talimatı vererek 250, ING Mobil kullanarak 50 lira ek nakit promosyon kazanabiliyor.

İŞ BANKASI450 liraya varan ödeme yapıyor. Kredi kartı ücreti almıyor, özel faiz, ücretsiz havale ve EFT imkanları sağlıyor.

QNB FİNANSBANK: Emekli maaşını taşıyıp herhangi bir bankacılık ürününü kullananlara 700 liraya varan ödeme veriyor. Ayrıca emekli tanıdıklarını getirenlere 125 lira ödüyor.

ŞEKERBANK: 450 liraya varan ödeme yapıyor. 2 otomatik ödeme talimatına 150 lira ek nakit veriyor. Ücretsiz havale-EFT, hesap işletim ücreti muafiyeti, şubede işlem önceliği imkanları sunuyor.

TEB: 2 otomatik fatura talimatı verenlere promosyonu artırıyor.

Maaşı 999 liraya kadar olanlar 850, bin ile bin 999 lira arasında olanlar 925, 2 bin lira ve üzeri olanlar ise bin lira promosyon alabiliyor. Emekli yakınını getirenlere de 100 lira ödeme yapıyor.

2020'DE İKİNCİ FIRSAT

Promosyon uygulaması başladığında hemen başvurup ödemesini alanların 3 yıllık taahhüt süresi 2020'de bitiyor.

Bu tarihte başvurup 3 yıllık promosyon alanlar, Mart 2020'den itibaren ikinci kez bu imkandan yararlanabilecek.

Emeklilerin büyük çoğunluğu için yeni promosyon dönemi başlayacağı için bankalar arasındaki yarışın daha da büyümesi bekleniyor.

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