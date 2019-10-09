Emekliye 1.000 TL banka promosyonu | SSK SGK ve Bağ-Kur emeklisine hangi banka ne kadar promosyon veriyor?

Bankaların emekli rekabeti sürüyor. Emeklilere pek çok özel imkan sunan bankalar, 3 yıllık dönem için promosyonu bin liraya kadar çıkardı.

Faizsiz 2 gün erken maaş, emekli müşteri kazandırana 100-125 lira ödeme gibi uygulamalar da var. İşte bazı kampanyalar:

AKBANK: 450 liraya varan ödeme yapıyor. Tüm ATM'lerden ücretsiz para çekme, bedava havale ve EFT, kredilere özel faiz oranı gibi imkanlar sunuyor.

Emekliler, maaşları yatmadan 2 gün önce hesaptan para çekebiliyor.

DENİZBANK: 450 liraya varan ödeme yapıyor. Emekli maaşı müşterisi kazandıranlara da 100 lira veriyor. İndirimli alışveriş, özel faizli kredi gibi uygulamaları var.

FİBANKA: Maaşa göre 330, 415, 500 lira promosyon ödemesi yapıyor.

ING: 450 liraya varan ödemeye ek olarak emekliler, 2 otomatik fatura talimatı vererek 250, ING Mobil kullanarak 50 lira ek nakit promosyon kazanabiliyor.

İŞ BANKASI: 450 liraya varan ödeme yapıyor. Kredi kartı ücreti almıyor, özel faiz, ücretsiz havale ve EFT imkanları sağlıyor.

QNB FİNANSBANK: Emekli maaşını taşıyıp herhangi bir bankacılık ürününü kullananlara 700 liraya varan ödeme veriyor. Ayrıca emekli tanıdıklarını getirenlere 125 lira ödüyor.

ŞEKERBANK: 450 liraya varan ödeme yapıyor. 2 otomatik ödeme talimatına 150 lira ek nakit veriyor. Ücretsiz havale-EFT, hesap işletim ücreti muafiyeti, şubede işlem önceliği imkanları sunuyor.

TEB: 2 otomatik fatura talimatı verenlere promosyonu artırıyor.

Maaşı 999 liraya kadar olanlar 850, bin ile bin 999 lira arasında olanlar 925, 2 bin lira ve üzeri olanlar ise bin lira promosyon alabiliyor. Emekli yakınını getirenlere de 100 lira ödeme yapıyor.

2020'DE İKİNCİ FIRSAT

Promosyon uygulaması başladığında hemen başvurup ödemesini alanların 3 yıllık taahhüt süresi 2020'de bitiyor.

Bu tarihte başvurup 3 yıllık promosyon alanlar, Mart 2020'den itibaren ikinci kez bu imkandan yararlanabilecek.

Emeklilerin büyük çoğunluğu için yeni promosyon dönemi başlayacağı için bankalar arasındaki yarışın daha da büyümesi bekleniyor.