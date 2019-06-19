Emekliye 10 Maaş Kredi Verilecek?

Emeklilerin Temmuz zammı için son viraja girildi. Gözler zam oranının açıklanacağı 3 Temmuz'a çevrildi. Temmuzda yüzde 5 zam ve ilk 6 aylık enflasyon yüzde 4'ü aşarsa fark alacak memur emeklilerine, çifte zam göründü. 5 aylık enflasyona göre, memur emeklilerine yüzde 0.99 enflasyon farkı oluştu, zam yüzde 5.99'a ulaştı. Haziran enflasyonuna göre fark yani toplam zam oranı artacak ya da azalacak. Emekliler için yılın ikinci zammına kısa bir zaman kaldı. Emeklilerin zam oranları 2019 yılının Temmuz ayında kaç TL olacak? İlki ocak ayında yapılan zamların ikincisi ise temmuz ayında gerçekleşecek. Temmuz maaşlarını zamlı alacak olan SSK ve Bağ-Kur emeklileri ne kadar zam alacak? İşte detaylar…

Emekliler gözlerini Temmuz zammına çevirdi. Emeklilerin toplu sözleşmeyle belirlenen 6 aylık zam oranı ve geçmiş 6 aylık enflasyonun farkı maaş zammı olarak ödeniyor. Bu yılın başında memur ve emeklilerine yılın ilk 6 ayı için yüzde 4 zam yapıldı. Bu zamma ilave olarak geçen yıl temmuzda yapılan zam enflasyona yenik düştüğü için yüzde 6.69 oranında da enflasyon farkı ödendi. Peki SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin 2019 Temmuz zammı ne kadar olacak? Emekliler temmuz ayında yapılacak olan maaş zammını bekliyor. Temmuzda memur emeklilerine zam + fark göründü. Beklenti anketine göre yüzde 5'lik zamma ilaveten yüzde 1.94 enflasyon farkı oluşacak. Emekliler en az 165 lira zam, 2 bin 544 lira maaş alacak

YÜZDE 6.94'LÜK TAHMİN

Merkez Bankası'nın açıkladığı son beklenti anketindeki tahmine göre ise ilk 6 aylık enflasyon yüzde 5.94 çıkabilecek. Bu durumda memur emeklilerinin temmuz zammı yüzde 1.94'lük enflasyon farkıyla yüzde 6.94'ü ulaşacak. En düşük maaş da 2 bin 379 lira 59 kuruştan 165,14 lira artışla 2 bin 544 lira 73 kuruşa çıkacak. Memur emeklileri maaşlarını her ayın 1'i ile 5'i arasında alıyor. Zam oranı için 3 Temmuz'da açıklanacak enflasyon verileri bekleneceğinden, ayın başında maaşlar artış yansıtılmadan yatırılacak. Memur emeklileri, zam farklarını ay içerisinde Sosyal Güvenlik Kurumu'nun duyuracağı tarihte ceplerine koyacak.

EMEKLİLERİN ZAM ORANLARI 2019'DA NE KADAR OLACAK?

Eğer enflasyon yüzde 4'ün üzerinde olursa aradaki fark memur ve memur emeklilerinin maaşına enflasyon farkı olarak yansıtılacak. Bu durumda da memur ve memur emeklilerinin yüzde 7,5 civarında bir zam alması bekleniyor. Temmuzda zamlı maaş alacak olan memur emeklilerinin, her ay verilen ek ödemeleri tutarı da yükselecek. Maaşın yüzde 4'ü, yüzde 5'i oranında ek ödemenin tutarı zamlı aylıklardan hesaplanacağı için yükselecek.

Tahminlerin tutması durumunda maaş kat sayısındaki artış temmuzda yüzde 7,5 oranında olursa, yeni sınır bin 224 lira 81 kuruştan, bin 316 lira 67 kuruşa çıkacak. Yani maaşı bin 316 liranın altında olan emekliler yüzde 5, üstünde olan emekliler ise yüzde 4 oranında ek ödeme alacak. Örnek verecek olursak maaşı net bin lira olan bir emekli bin 50 lira alıyorken, temmuz zammı yüzde 6,5 olursa net maaşı bin 65 liraya, eline geçen para da bin 118 liraya çıkacak.

2019 ZAMMI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Emeklilere ve memurlara yapılacak temmuz zamları tam olarak TÜİK'in haziran ayı enflasyon rakamlarını açıklamasının ardından belirlenecek.

BUGÜNKÜ ZAM ORANI NE KADAR OLUR?

İlk 5 aylık enflasyon rakamlarının belirlenmesinin ardından emekliye ve memura yapılacak zam oranı az çok netleşti. TÜİK açıklamalarına göre 2019 Mayıs ayı enflasyon rakamlarına göre ilk 5 aydaki enflasyon yüzde 4,99 olarak belirlendi. Yani emekliler bugün zam alsa yüzde 4,99 olacak belirlenir. Ancak bu orana haziran ayı enflasyon oranı da eklenecek. Emekliye yapılacak ikinci zammı olan temmuz zammı da netleşmiş olacak.

EMEKLİYE 10 MAAŞ KREDİ VERİLECEK

Bu uygulamanın tüm emeklilere yaygınlaştırılması da gündemde. Emekliler, bu imkanı dört gözle bekliyor. Sistem hayata geçerse; emekliler nakit sıkıntısı yaşadıklarında SGK'ya başvuru yaparak maaşının 3 katına kadar avans isteyebilecek. Örneğin; maaşı 2 bin lira olan bir emekli, 6 bin lira alabilecek. Bu para daha sonra maaştan taksitle kesilecek. Avanstan faiz alınmayacak.

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