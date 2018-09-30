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Emeklilikte Yaşa Takılanlara Umut Işığı

Hak kazandıkları halde emekli aylığı alamayan yüzbinlerce kişi MHP'nin verdiği kanun teklifi ile umutlandı. Emeklilikte Yaşa Takılanlar için hazırlanan kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ilk günü olan 1 Ekim 2018 tarihinde Meclis'in açılması ile birlikte ele alınacak.

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Emeklilikte Yaşa Takılanlara Umut Işığı

Hak kazandıkları halde emekli aylığı alamayan yüzbinlerce kişi MHP'nin verdiği kanun teklifi ile umutlandı. Emeklilikte Yaşa Takılanlar için hazırlanan kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ilk günü olan 1 Ekim 2018 tarihinde Meclis'in açılması ile birlikte ele alınacak.

30 Eylül 2018 Pazar 20:05
Emeklilikte Yaşa Takılanlara Umut Işığı

Hak kazandıkları halde emekli aylığı alamayan yüzbinlerce kişi MHP'nin verdiği kanun teklifi ile umutlandı. Emeklilikte Yaşa Takılanlar için hazırlanan kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ilk günü olan 1 Ekim 2018 tarihinde Meclis'in açılması ile birlikte ele alınacak.

MAĞDURİYETE SON

Türkiye Emeklililer Derneği Genel Mali Sekreteri Ömer Kurnaz, verilen kanun teklifi ile mağduruiyetlerin giderileceğine dair ümitlerinin arttığını belirterek, ''toplumsal bir mağduriyete dönüşen bu sorun, fazlavakit geçirilmeden, siyaset üstü bir üst bakış açısıyla çözüme kavuşturulmalı'' dedi.

HUKUKSAL EŞİTLİK SAĞLANACAK

MHP tarafından verilen kanun teklifiyleprim günü ve hizmet süresini tamamlamış ve yaşının dolmasını beklemek zorunda kalan yüzbinlerce kişiye aylık bağlanması öngörülüyor. Böylece tüm emekliler arasında hak ve yükümlülükte hukuksal eşitlik sağlanmış olacak.

Kaynaklar; Türkgün Gazetesi

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Son Güncelleme: 30.09.2018 20:27
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