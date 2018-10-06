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Emeklilikte Yaşa Takılanlara Cumhurbaşkanlığı'ndan Kötü Haber!

Emeklilikte yaşa takılanlar kamuoyunda kısa adı ile EYT olarak biliniyor. Son günlerde özellikle muhalefet partileri CHP ve MHP milletvekilleri Emeklilikte Yaşa Takılanlar ile ilgili kanun teklifleri, soru önergeleri ile konuyu Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin gündeminte tutmaya çalışıyorlar.

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Emeklilikte Yaşa Takılanlara Cumhurbaşkanlığı'ndan Kötü Haber!

Emeklilikte yaşa takılanlar kamuoyunda kısa adı ile EYT olarak biliniyor. Son günlerde özellikle muhalefet partileri CHP ve MHP milletvekilleri Emeklilikte Yaşa Takılanlar ile ilgili kanun teklifleri, soru önergeleri ile konuyu Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin gündeminte tutmaya çalışıyorlar.

06 Ekim 2018 Cumartesi 15:50
Emeklilikte Yaşa Takılanlara Cumhurbaşkanlığı'ndan Kötü Haber!

Emeklilikte yaşa takılanlar kamuoyunda kısa adı ile EYT olarak biliniyor. Son günlerde özellikle muhalefet partileri CHP ve MHP milletvekilleri Emeklilikte Yaşa Takılanlar ile ilgili kanun teklifleri, soru önergeleri ile konuyu Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin gündeminte tutmaya çalışıyorlar.

EYT MUHALEFET PARTİLERİNİN GÜNDEMİNDE!

Ana muhalefet Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) ile bir diğer muhalefet partisi olan MHP (Milliyetçi Hareket Partisi) milletvekilleri emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) ile ilgili kanun teklifleri hazırlayarak sorunun çözülmesini amaçlarken bir diğer yandan da soru önergeleri ile iktidar partisi olan Ak Parti'nin EYT hakkındaki düşüncelerini ve pdeğerlendirmelerini açıklamalarını sağlamaya çalışıyorlar.

Özellikle Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekilleri bu konuyu sürekli gündeme getirerek Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde konuyu çözmeye çalışıyorlar. Bu konuda CHP içerisinde en fazla çabayı gösteren şüphesiz ki Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer geliyor. Ömer Fethi Gürer birçok kanun teklifi vesoru önergesi ile konuyu sıcak tutuyor.

''Emeklilikte yaşa takılanlarının sorununun ülkemizin önemli konularının başında geldiğini anlatan Ömer Fethi Gürer, Cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalın’ın “Bu konu cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin gündeminde yok” açıklamasını eleştirerek, herkesin konuştuğu konunun cumhurbaşkanlığının gündeminde olmamasının düşündürücü olduğunu söyledi.'' ifadelerini kullanan Ömer Fethi Gürer; ''Emeklilikte yaşa takılanlar, kamuda kadrosuz şoförler, Sağlık Bakanlığında kadrosuz bilgi işlemciler, 4 Aralık mağduru jokerler, Karayollarında ve diğer kurumlarda kadroya alınmayı bekleyenler, mevsimlik ve geçici işçiler, Sağlık Bakanlığında, Millî Eğitim Bakanlığında, Tarım Bakanlığında, Ulaştırma Bakanlığında atama ve kadro bekleyenler, taşeronda kalan KİT çalışanları ve tüm mağdurlar Türkiye Büyük Millet Meclisinden sorunlarına çözüm beklemektedir. Türkiye Büyük Millet Meclisi bu sorunları çözecek kapasite ve varlığa sahiptir” diye konuştu. 

CUMHURBAŞKANLIĞINDA EMEKLİLİKTE YAŞA TAKILANLARA KÖTÜ HABER!

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, kabine toplantısının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı ve Emeklilikte Yaşa Takılanlar ile ilgili kabinenin gündeminde EYT olmadığını net bir dille ifade etti.

Cumhurbaşkanlığı makamının Emeklilikt Yaşa Takılanları gündemine almaması özellikle sosyal medyadabüyük tepki çekiyor.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

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Son Güncelleme: 06.10.2018 16:50
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emeklilikte yaşa takılanlara cumhurbaşkanlığı ndan kötü haber
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Robin hood 26 dakika önce

Cumhurbaşkanligına selamlar zaten artik iyi haber beklemiyoruz iyi geceler .

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Mert 20 dakika önce

Sözleşmeli binlerce bu Vatanın Yiğit Evlatları Var.Tsk nın Belkemigi Olan Uzman çavuşlara da kadro verilsin lütfen

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