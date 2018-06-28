Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

Emeklilikte Yaşa Takılanlar ve Mahkum Affı için Düzenleme Bekleniyor 

Milliyetçi Hareket Partisi'nin seçim beyannamesi içerisinde de yer alan EYT meselesiyle ilgili senelerdir müjdeli haber bekleyen EYT mağdurları düzenleme bekliyor. EYT, Af Çıkacak mı? Bedelli Askerlik tarihi...

banner396

Emeklilikte Yaşa Takılanlar ve Mahkum Affı için Düzenleme Bekleniyor 

Milliyetçi Hareket Partisi'nin seçim beyannamesi içerisinde de yer alan EYT meselesiyle ilgili senelerdir müjdeli haber bekleyen EYT mağdurları düzenleme bekliyor. EYT, Af Çıkacak mı? Bedelli Askerlik tarihi...

28 Haziran 2018 Perşembe 16:16
Emeklilikte Yaşa Takılanlar ve Mahkum Affı için Düzenleme Bekleniyor 

Milliyetçi Hareket Partisi'nin seçim beyannamesi içerisinde de yer alan EYT meselesiyle ilgili senelerdir müjdeli haber bekleyen EYT mağdurları düzenleme bekliyor. EYT, Af ve Bedelli Askerlik Meclise Gelecek mi?

Emeklilikte yaşa takılanların sorununu mecliste sonuna kadar savunacağını seçim beyannamesinde belirten Milliyetçi Hareket Partisi'nin meclisin yeni dönem faaliyetlerinde öncelikle EYT meselesini gündeme getirmesi bekleniyor. Cumhur ittifakı ile seçime giren MHP'nin AK Parti'ye bu konudaki talepleri iletmesi, AK Parti'nin de konuyla ilgili çalışma yapması ve EYT mağdurlarının sorununun çözülmesi EYT mağdurlarının beklentileri arasında. 

Ekimde faaliyetlerini başlatacak meclisin ilk gündeminin bedelli askerlik olması bekleniyor. MHP'nin son zamanlarda sık sık dile getirdiği af meselesinin de meclise gelip gelmeyeceği merak konusu. 

EYT konusundaki düşüncelerinizi sayfanın altındaki yorum kısmı vasıtasıyla bizlerle ve diğer ziyaretçilerle paylaşabilirsiniz.

Kamudan haberler, gündemdeki son dakika gelişmeleri, ekonomi haberleri ve daha fazlasını yakından takip etmek için kpss cafe mobil uygulamasını ücretsiz indirebilirsiniz.

KPSSCAFE - ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Bedelli Askerlik Ne Zaman Gelecek? Fiyat ve Yaş Şartı Ne Olacak?
Bedelli Askerlik Ne Zaman Gelecek? Fiyat ve Yaş Şartı Ne Olacak?
Bedelli Askerlikte Ücret İçin Flaş Öneri: Ücret..
Bedelli Askerlikte Ücret İçin Flaş Öneri: Ücret..
Anahtar Kelimeler:
EYTEyt Son DakikaAf Meselesi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
DESPERADO 1 saat önce

ŞAYET GERÇEKTEN ÇÖZÜLECEKSE,ŞU EYT 'NİN NASIL BİR FORMÜLLE ÇÖZÜLECEĞİNİ BİR ALLAH'IN KULU ÇIKIP AÇIKLASA DA ÖĞRENSEK.......

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
ALİ- EYT 46 dakika önce

Sayın Devlet Bahçelinin bu konuyla ilgili söz verdiği video internette mevcuttur. Ayrıca Mhp seçim beyannamesinde bulunmaktadır. Seçim Öncesi Sayın Erhan Usta Sayın Bahçeli bir şeyi 3 kere söylüyorsa dikkate alınız demiştir, ve sözler verilmiştir. Daha ne olsun artık çözüm zamanı.. Zira mecliste en yüksek yaptırım gücü şu anda MHP de dir. EYT PAZARLIK KONUSU değildir. En kısa sürede emeklilikte yaşa takılanların emeklilik hakları iade edilmelidir. Sayın Bahçelinin bunu gerçekleştireceğine inanıyoruz, fakat artık takatımız kalmadığı için bayramdan önce çözüme ulaşmasını bekliyoruz.

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Huru TAPSIZ 29 dakika önce

1991 de goreve basladim.48 yas vurdu bize.Dogum tarihleri Turkiyede cogunlukla yanlis.Dolayyasyla 4 yas buyuk yazilanlar emekli olurken bizler 4 sene daha calisacagiz.Devlet buyuklerimiz bunu biliyor.Bunu dusunerek EYT yi biran once vermelerini umut ediyoruz.Buyuklerimize guveniyoruz.

Cevapla
Beğenmedim! (0)
İlgili Haberler
BİM 29 Haziran 2018 Aktüel Ürünler Kataloğu
BİM 29 Haziran 2018 Aktüel Ürünler Kataloğu
Seçim Sona Erdi-Peki EYT'ye Çözüm Gelecek mi , Son Durum Ne?
Seçim Sona Erdi-Peki EYT'ye Çözüm Gelecek mi , Son Durum Ne?
Yüz Binlerce Öğrenciyi İlgilendiren KYK Düzenlemesi Resmi Gazete'de
Yüz Binlerce Öğrenciyi İlgilendiren KYK Düzenlemesi Resmi Gazete'de

banner389

banner394

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim