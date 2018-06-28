Emeklilikte Yaşa Takılanlar ve Mahkum Affı için Düzenleme Bekleniyor 

Milliyetçi Hareket Partisi'nin seçim beyannamesi içerisinde de yer alan EYT meselesiyle ilgili senelerdir müjdeli haber bekleyen EYT mağdurları düzenleme bekliyor. EYT, Af ve Bedelli Askerlik Meclise Gelecek mi?

Emeklilikte yaşa takılanların sorununu mecliste sonuna kadar savunacağını seçim beyannamesinde belirten Milliyetçi Hareket Partisi'nin meclisin yeni dönem faaliyetlerinde öncelikle EYT meselesini gündeme getirmesi bekleniyor. Cumhur ittifakı ile seçime giren MHP'nin AK Parti'ye bu konudaki talepleri iletmesi, AK Parti'nin de konuyla ilgili çalışma yapması ve EYT mağdurlarının sorununun çözülmesi EYT mağdurlarının beklentileri arasında.

Ekimde faaliyetlerini başlatacak meclisin ilk gündeminin bedelli askerlik olması bekleniyor. MHP'nin son zamanlarda sık sık dile getirdiği af meselesinin de meclise gelip gelmeyeceği merak konusu.

EYT konusundaki düşüncelerinizi sayfanın altındaki yorum kısmı vasıtasıyla bizlerle ve diğer ziyaretçilerle paylaşabilirsiniz.

Kamudan haberler, gündemdeki son dakika gelişmeleri, ekonomi haberleri ve daha fazlasını yakından takip etmek için kpss cafe mobil uygulamasını ücretsiz indirebilirsiniz.

KPSSCAFE - ANKARA