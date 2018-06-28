Emeklilikte Yaşa Takılanlar ve Mahkum Affı için Düzenleme Bekleniyor 

Milliyetçi Hareket Partisi'nin seçim beyannamesi içerisinde de yer alan EYT meselesiyle ilgili senelerdir müjdeli haber bekleyen EYT mağdurları düzenleme bekliyor. EYT, Af ve Bedelli Askerlik Meclise Gelecek mi?
Emeklilikte yaşa takılanların sorununu mecliste sonuna kadar savunacağını seçim beyannamesinde belirten Milliyetçi Hareket Partisi'nin meclisin yeni dönem faaliyetlerinde öncelikle EYT meselesini gündeme getirmesi bekleniyor. Cumhur ittifakı ile seçime giren MHP'nin AK Parti'ye bu konudaki talepleri iletmesi, AK Parti'nin de konuyla ilgili çalışma yapması ve EYT mağdurlarının sorununun çözülmesi EYT mağdurlarının beklentileri arasında.
Ekimde faaliyetlerini başlatacak meclisin ilk gündeminin bedelli askerlik olması bekleniyor. MHP'nin son zamanlarda sık sık dile getirdiği af meselesinin de meclise gelip gelmeyeceği merak konusu.
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ŞAYET GERÇEKTEN ÇÖZÜLECEKSE,ŞU EYT 'NİN NASIL BİR FORMÜLLE ÇÖZÜLECEĞİNİ BİR ALLAH'IN KULU ÇIKIP AÇIKLASA DA ÖĞRENSEK.......
Sayın Devlet Bahçelinin bu konuyla ilgili söz verdiği video internette mevcuttur. Ayrıca Mhp seçim beyannamesinde bulunmaktadır. Seçim Öncesi Sayın Erhan Usta Sayın Bahçeli bir şeyi 3 kere söylüyorsa dikkate alınız demiştir, ve sözler verilmiştir. Daha ne olsun artık çözüm zamanı.. Zira mecliste en yüksek yaptırım gücü şu anda MHP de dir. EYT PAZARLIK KONUSU değildir. En kısa sürede emeklilikte yaşa takılanların emeklilik hakları iade edilmelidir. Sayın Bahçelinin bunu gerçekleştireceğine inanıyoruz, fakat artık takatımız kalmadığı için bayramdan önce çözüme ulaşmasını bekliyoruz.
1991 de goreve basladim.48 yas vurdu bize.Dogum tarihleri Turkiyede cogunlukla yanlis.Dolayyasyla 4 yas buyuk yazilanlar emekli olurken bizler 4 sene daha calisacagiz.Devlet buyuklerimiz bunu biliyor.Bunu dusunerek EYT yi biran once vermelerini umut ediyoruz.Buyuklerimize guveniyoruz.