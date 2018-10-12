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Emeklilikte yaşa takılanlar için önemli gelişme

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ile ilgili bir hamle de Milliyetçi Hareket Partisi'nden geldi. MHP İstanbul Milletvekili Arzu Erdem Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) için kanun teklifi verdi. MHP'li Arzu Erdem Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne "Emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili kanun tekliflerimizi verdik. Türk milletinin nerede sorunu varsa bununla ilgili çözümlerin mutlaka bulunacağına inanıyoruz." ifadelerini kullandı. EYT'de son dakika gelişmeleri neler? EYT ne zaman çıkacak?

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Emeklilikte yaşa takılanlar için önemli gelişme

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ile ilgili bir hamle de Milliyetçi Hareket Partisi'nden geldi. MHP İstanbul Milletvekili Arzu Erdem Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) için kanun teklifi verdi. MHP'li Arzu Erdem Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne "Emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili kanun tekliflerimizi verdik. Türk milletinin nerede sorunu varsa bununla ilgili çözümlerin mutlaka bulunacağına inanıyoruz." ifadelerini kullandı. EYT'de son dakika gelişmeleri neler? EYT ne zaman çıkacak?

12 Ekim 2018 Cuma 11:01
Emeklilikte yaşa takılanlar için önemli gelişme

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ile ilgili bir hamle de Milliyetçi Hareket Partisi'nden geldi. MHP İstanbul Milletvekili Arzu Erdem Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) için kanun teklifi verdi. MHP'li Arzu Erdem Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne "Emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili kanun tekliflerimizi verdik. Türk milletinin nerede sorunu varsa bununla ilgili çözümlerin mutlaka bulunacağına inanıyoruz." ifadelerini kullandı. EYT'de son dakika gelişmeleri neler? EYT ne zaman çıkacak?

Milyonlarca emekli adayının heyecanla ve büyük bir merakla beklediği 'emeklilikte yaşa takılanlar' (EYT) için sevindirici haber geldi.

MHP İstanbul Milletvekili Arzu Erdem, Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) için kanun tekliflerini verdiklerini konuyla ilgili bir mağduriyet var ise ellerinden gelen çalışmayı yapacaklarını bildirirken, teklifin komisyona girdiği görüldü.

emekli-yas

Konuyla ilgili yaşanan gelişme milyonlarca emekli adayını heyecanlandırdı.

YAŞI DOLDURDUĞU HALDE PRİM EKSİĞİ OLANLARA EMEKLİ OLMANIN YOLU AÇILIYOR

Bu kanun teklifi ile yaşı doldurmuş ancak prim günü eksiği olanlara emekli olma imkanı sağlanıyor. Belli bir yaşın üstünde olan vatandaşlar, eksik primlerini borçlanıp emekli olma imkanına kavuşacak. Yapılandırma kanunuyla geçmişe dönük borçlanan Bağ-Kur'lulara yaş, yıl ve prim şartını yerine getirmeleri halinde emekli olabilme fırsatı verilmişti. Şimdi SGK'lılar için de aynı imkanın sağlanması gündemde. Daha önceden bu konuyla ilgili bir müjde verilmişti. Düzenleme çıkarsa emeklilik yaşını doldurduğu halde çeşitli sebeplerle işsiz kalıp prim miktarını dolduramayan, iş bulup çalışamayan daha doğrusu yaşı ilerlediği için iş verilmeyen 100 bin kişiye emekli olmanın önü açılmış olacak.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


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emeklilikte yaşa takılanlar önemli gelişme
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