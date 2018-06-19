Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) Artık Çözüm Bekliyor

Emeklilikte yaşa takılanlar seçime günler kala partilerden ve adaylardan yapılacak açıklamalara kilitlenmiş durumda. Bedelli Askerlik, OHAL, İşsizliğe çözüm gibi vaatlerle seçmenlerin karşısına çıkan partiler ve Cumhurbaşkanı adaylarından Emeklilikte yaşa takılan binlerce kişinin sorununa ilişkin net bir açıklama yapılmıyor.

Nadiren de olsa CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce ve MHP konuya ilişkin açıklamalarda bulunuyor fakat sorunun ne zaman çözüleceğine, nasıl çözüleceğine dair bir şey söylemiyor. İnce 'EYT meselesi basit' diyor , MHP ise EYT meselesini seçim vaatleri arasında gösteriyor.Emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili ne iktidar partisinden ne de diğer partilerden net bir açıklama gelmiyor. EYT düzenlemesine ilişkin daha önceki Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı olumsuz yanıt vermiş, düzenlemenin gündemde olmadığını söylemişti. EYT Mağdurları uzun süredir KPSS Cafe'ye ve çeşitli internet sitelerine konuya ilişkin haber yapılması konusunda mail atıyor.

Umarız iktidar ve muhalefet cephesinden EYT sorununa dair net bir açıklama gelir, mağdur vatandaşların yüzlerini güldürecek adımlar atılır. Konuya dair yorumlarınızı sayfanın altında bulunan yorum kısmı vasıtasıyla bizlerle ve diğer ziyaretçilerimizle paylaşabilirsiniz.

KPSSCAFE - ANKARA