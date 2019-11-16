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Emeklilikte Korkutan Rakamlar!

Cumhuriyet Hak Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, "Açlık sınırının asgari ücretin çokça üstüne çıktığını düşündüğümüzde 13 milyon emeklimizin neredeyse yüzde 90'ı açlık ve yoksulluk sınırı altında yaşamaktadır." açıklamasında bulundu.

Emeklilikte Korkutan Rakamlar!

Cumhuriyet Hak Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, "Açlık sınırının asgari ücretin çokça üstüne çıktığını düşündüğümüzde 13 milyon emeklimizin neredeyse yüzde 90'ı açlık ve yoksulluk sınırı altında yaşamaktadır." açıklamasında bulundu.

16 Kasım 2019 Cumartesi 20:26
Emeklilikte Korkutan Rakamlar!

CHP'li Ağbaba, yaptığı yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Emekli maaşlarını insani düzeyde hayat sürülebilecek seviyelere çıkardık. Hiçbir emekli maaşının bin liranın altında kalmamasını sağladık." sözlerinin gerçeği yansıtmadığını belirtti.

Emeklilerin yoksulluk ve açlıkla boğuştuğunu öne süren Vei Ağbaba, şu değerlendirmede bulundu:

"Türkiye'de 847 bin 643 kişinin emekli aylığı 1000 lira veya altında, 248 bin 126 kişinin 1000 ile 1100 lira arasında, 220 bin 250 kişinin 1100 ile 1200 lira arasında, 6 milyon 850 bin 523 kişinin 2 bin liranın altında aylık almaktadır ve açlık sınırı altında yaşamaya çalışmaktadır. Açlık sınırının asgari ücretin çokça üstüne çıktığını düşündüğümüzde 13 milyon emeklimizin neredeyse yüzde 90'ı açlık ve yoksulluk sınırı altında yaşamaktadır." 

Ağbaba, Türkiye'nin 37 ülkeyi kapsayan 'en iyi emeklilik' araştırmasında en kötü notu alan 3'üncü ülke olduğunu iddia ederek şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye aldığı notla sadece Arjantin ve Tayland'ın üstünde yer alabildi. Bunun yanı sıra Hükümet ve Cumhurbaşkanı emeklilikte yaşa takılan binlerce yurttaşın çözüm talebini ısrarla reddederken ve emekli aylıklarını açlık sınırı altında belirlerken, emeklilik çağında çalışmak zorunda kalan işçiler hemen her gün iş cinayetlerinde yaşamını yitiriyor."

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Anahtar Kelimeler:
emeklilikte korkutan rakamlar
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