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Emeklilikte 3,5 Yıl Formülü! Maaş Artacak!

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor. Emeklilik hesapları yapılırken tüm hizmetlerine bakılıyor. Tabii bunun için hizmet birleştirmesi dediğimiz yöntemin uygulanması gerekiyor. Kurumlar arası çalışmalar belli yöntemlerle birleştiriliyor, emekli olunacak kurum belirleniyor.

Emeklilikte 3,5 Yıl Formülü! Maaş Artacak!

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor. Emeklilik hesapları yapılırken tüm hizmetlerine bakılıyor. Tabii bunun için hizmet birleştirmesi dediğimiz yöntemin uygulanması gerekiyor. Kurumlar arası çalışmalar belli yöntemlerle birleştiriliyor, emekli olunacak kurum belirleniyor.

22 Ekim 2019 Salı 08:30
Emeklilikte 3,5 Yıl Formülü! Maaş Artacak!

Milyonlarca işçi ve memuru çok yakından ilgilendiriyor. Çalışmalarının tamamı prim gününü oluşturuyor. Takvim'den Faruk Erdem'in haberine göre birleştirilen çalışmalara askerlik veya doğum borçlanmasıyla elde edilen günler de ilave edilebiliyor.  Emeklilik hesapları yapılırken tüm hizmetlerine bakılıyor. Tabii bunun için hizmet birleştirmesi dediğimiz yöntemin uygulanması gerekiyor. 

SON 3.5 YIL FORMÜLÜ

Birden fazla kurumda çalışan kişinin hangi kurumdan emekli olacağı konusu gündeme getiriliyor. Bu noktada 2 ayrı işlem bulunuyor. 1 Ekim 2008'den önce sigortalı olanlar için kural son 7 yıldaki 1261 gün olarak işletiliyor. Yani siz son 1261 gün hangi kuruma prim ödemişseniz, hizmetlerinizin birleşmesinden sonra o kurumdan emekli oluyorsunuz. 1 Ekim 2008'den sonra sigortalı olanlarda ise hangi kuruma daha çok prim ödenmişse emeklilik de o kurumdan gerçekleşiyor. 

NE ZAMAN VE NASIL YAPILMALI? 

Birden fazla kurumda çalışmanız varsa hizmet birleştirmesi yaparak prim sayılaruuzı tamamlayabilirsiniz. Bunun için emeklilik döneminiz gelmeden bir süre önce Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) başvuruda bulunarak işlemi gerçekleştirebilirsiniz. Başvururıuzun mutlaka yazılı olması gerekiyor.

MEMURLARIN DURUMU NASIL OLUYOR?

Memurların hizmet birleştirmesi yapmalan onlara farklı avantajlar da sağlıyor. Memurlar hizmet birleştirmesi yaparak 1 Ekim 2008 öncesi hizmetleriyle emekli ayliklarına esas teşkil eden derece ve kademelerini yükseltebiliyor. Böylece maaşları da artıyor. 

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