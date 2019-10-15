Emeklilik İkramiyesi Hesaplama Nasıl Yapılır? (Ne Kadar Emekli Maaşı Alırım)

Emeklilik ikramiyesi hesaplama emeklilik süresi dolan ya da emeklilik süresi yaklaşan vatandaşlarımızın merak ettiği en önemli konudur. Emeklilik ikramiyesi kadın ve erkek vatandaşların yıllarca verdiği hizmet ve emeklerin sonucu sahip olduğu yasal bir haktır.

İkramiye hesaplama konusu sigorta koluna ve hizmet süresine göre farklılık göstermektedir. Bu konudaki farklılıklarda kafa karışıklığına sebep olmaktadır. Yazımızın devamında emeklilik ikramiyesi hesaplama konusunda merak edilen bütün noktaları detayları ile bulabilirsiniz.

SGK Üzerinden Emeklilik İkramiyesi Nasıl Hesaplanır?

SGK emeklilik ikramiyesi hesaplama işlemi en kolay yol; SGK kurumsal internet sitesidir. Bütün arama motorlarına "emeklilik ikramiyesi" yazıldığında çıkan ilk sayfa SGK resmi internet sitesidir. SGK kurumsal adresi olan https://uyg.sgk.gov.tr sitesine girildiğinde ikramiye ve maaş hesaplaması yapılabilir. Bu aşamada SGK tarafından doldurulması zorunlu olan belgeler:

Derece, hizmet yılı, aylık tarihi,

Kademe, hizmet yılı, pay/payda,

Ek gösterge, kıdem yılı,

Görev tazminat göstergesi, ikramiye yılı doldurulmalıdır.

Bilgilerin tamamı girildikten sonra "hesapla" butonuna basıldığında otomatik olarak ikramiye hesaplaması yapılmaktadır. İkramiyenin hesaplanması için bütün bilgilerin doğru ve eksiksiz olarak girilmesi girilmektedir. Bilgilerin biri bile doğru girilmez ise SGK sitesinde emekli ikramiye hesaplaması yapılmamaktadır.

İstenen bilgilerin tamamı bilinmiyorsa E-devlet uygulamasına girilmesinde fayda vardır. Sisteme giriş yapıldıktan bütün bilgiler temin edilebilir ve sorunsuz şekilde hesaplama yapılır.

E-Devlet Üzerinden 4/A Emeklilik İkramiyesi Nasıl Sorgulanır?

4/A emeklilik ikramiyesi sorgulama hizmetleri için E-devlet uygulaması kullanılabilir. Emeklilik ikramiyesi hesaplama işlemleri için E-devlet sistemini kullanarak 5 dakika içinde sorgulama yapabilirsiniz.

Hesaplama yapabilmek için ilk işlem; E-devlet şifresinin teminidir. E-devlet şifreniz yoksa en yakın PTT şubelerine giderek 4 TL karşılığında E-devlet şifresi alabilirsiniz. Şifre alındıktan sonra yapılması gereken işlemler:

T.C kimlik numarası ve şifre ile sisteme girilir.

Arama kısmına "emekli ikramiyesi" yazılır.

Ekranda çıkan sekmede 4/A hizmet dökümü seçilir.

"Sorgula" butonuna basıldıktan sonra işlem tamamlanır.

Bilindiği gibi 4/A hizmet dökümü, kamu çalışanlarının bağlı olduğu sigorta koludur. Kamu çalışanlarında kıdem ve kademeye göre farklı hesaplama yapıldığı için E-devlet uygulaması mutlaka kullanılmalıdır.

E-Devlet Üzerinden Bağkur Emekli İkramiyesi Nasıl Sorgulanır?

Bağkur emekli ikramiyesi sorgulama işlemleri için de E-devlet uygulaması kullanılabilir. Toplumumuzda Bağkur ikramiyesi olarak bilinen kavramın SGK kapsamındaki adı 4/B hizmet dökümüdür.

Bağkur üzerinden emeklilik ikramiyesi sorgulamak için bilinmesi gereken en önemli nokta; 5400 günlük ödenmiş prim sayısının doldurulmasıdır. Prim sayısı doldurulmadan maalesef sorgulama işlemi yapılmamaktadır.

E-devlet uygulamasına giriş yaptıktan 4/B hizmet dökümü sayfasına girildiğinde otomatik olarak emekli ikramiyesi sorgulaması yapılmaktadır.

-Devlet Üzerinden Emekli Sandığı Emekli İkramiyesi Nasıl Sorgulanır?

Emekli Sandığı emekli ikramiyesi sorgulama işlemlerini kısa yoldan öğrenmek için E-devlet sistemine giriş yapılmalıdır. Emekli Sandığı olarak da bilinen sistemin adı SGK kapsamında 4/C olarak bilinmektedir.

Memur emeklilik hesaplamaları için başvurulması gereken sigorta türü, 4/C hizmet dökümüdür. Kıdem ve kademe hesaplamalarının tamamı burada yapılır ve anında hesaplama yapılmaktadır.

SGK Merkezlerinden Emeklilik İkramiyesi Nasıl Hesaplanır?

SGK emeklilik ikramiyesi hesaplama işlemleri için garantili yöntemlerden biri de bireysel olarak SGK merkezlerine gitmektir. Emeklilik ikramiyesi yıllar süren çalışma ve emeğin sonucu olduğu için hatasız olarak hesaplanmaktadır. Özellikle emeklilik süresi yaklaşan ve dilekçe işlemlerini tamamlayan kişiler, fiziki olarak SGK’ya gitmektedir.

Bu durumun sebebi, kişilerin internet ortamı yerine SGK görevlileri ile yüz yüze görüşüp belge temin etmek ve detaylı olarak bilgi almak istemeleridir.

Kaynak; finans365.com