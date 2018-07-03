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Emeklilik Bekleyen O Vatandaşlara İyi Haber Geldi

100 binden fazla emekliyi ilgilendiren düzenleme için yeni gelişme yaşandı.

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Emeklilik Bekleyen O Vatandaşlara İyi Haber Geldi

100 binden fazla emekliyi ilgilendiren düzenleme için yeni gelişme yaşandı.

03 Temmuz 2018 Salı 18:08
Emeklilik Bekleyen O Vatandaşlara İyi Haber Geldi

Eöeklilikleri sevindirne bir açıklama bugün geldi.

Güneş Gazetesinin bugünkü sayısında yayımlanan yazıda yaşı doldurmasına rağmen emekli olamayanları sevindiren gelişmeye yer verildi. Yaş haddini doldurmasına rağmen eksik prim ve daha başka nedenlerden dolayı emekli olamayan yüz binden fazla mağduru sevindiren açıklama, Güneş Gazetesinde şu şekilde yer aldı:

Yapılandırma kanunuyla geçmişe dönük borçlanan Bağ-Kur'lulara yaş, yıl ve prim şartını yerine getirmeleri halinde emekli olabilme fırsatı verilmişti. Şimdi SGK'lılar için de aynı imkanın sağlanması gündemde. Daha önceden bu konuyla ilgili bir müjde verilmişti. Düzenleme çıkarsa emeklilik yaşını doldurduğu halde çeşitli sebeplerle işsiz kalıp prim miktarını dolduramayan, iş bulup çalışamayan daha doğrusu yaşı ilerlediği için iş verilmeyen 100 bin kişiye emekli olmanın yolu açılacak.

ÜZERİNDE DURULAN FORMÜLLER

Bu kapsamda birkaç formül üzerinde duruluyor. Çalışmayla, öncelikle eksik primi olanlara borçlanma imkanı getirilmesi öngörülüyor. Bu durumda belli bir süre hizmet şartı aranabilecek. Örneğin, en az bin 800 gün prim istenecek. Bu formülde yıl ve yaş şartlarını tamamlayıp bin 800 ve üzerinde prim günü olanlar eksik süreyi borçlanma yoluyla ödeyerek emekli olabilecek. Ancak borçlanma yoluyla emeklilik için yasa çıkması şart.

TBMM'YE GELECEK

Konuyla ilgili çalışmanın tamamlanıp kısa süre içinde Meclis'e gönderilmesi bekleniyor. Yasa öngörüldüğü şekliyle çıkarsa işten çıkarılan, iflastan dolayı işsiz kalan veya işe ara vermek zorunda olan çalışanlara ve kepenk kapattığı için prim yatıramayan esnafa emekliliğin yolu açılacak.

KPSSCAFE.COM.TR  |ANKARA

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Son Güncelleme: 03.07.2018 20:03
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eyt mağduru 1 saat önce

primi eksik olup yatıran veya askerlik borcunu ödeyen ne kadar süre bekleyen bekleme yapmayıp bir an evvel emekli edilmelidir

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Turan 47 dakika önce

Bu cıkacak denilen yasada acaba 2000 yılı evveli maliye kaydı olup bağkurlu olmayanlar hakları elinden alınanlar icin bi calışma bilgi verirseniz sevinirim...

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