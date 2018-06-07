Emeklilerin Bayram İkramiyeleri Hesaplara Yatmaya Başladı

Emeklilere bayram ikramiyeleri bugün ödenmeye başladı.

Emekli Sandığı ve Bağ-Kur emeklileri, hükümet tarafından müjdesi verilen bayram ikramiyelerini bugün almaya başladı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu konu ile ilgili yaptığı açıklamada "Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklilerimizin ikramiyelerini, 7 Haziran 2018'de ödeyeceğiz. SSK emeklilerimizin ikramiyelerini de 8 Haziran 2018 tarihinde ödeyeceğiz." ifadelerini kullanmıştı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, geçtiğimiz ay, emeklilerin Ramazan Bayramı öncesi maaş ve ikramiye ödemelerinin öne alındığını ve emekli maaşları ile ikramiye ödemelerinin ayı ayrı hesaplara yatırılacağını söyledi.

Bakan Sarıeroğlu konu ile ilgili "SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı'ndan emekli olan vatandaşlarımız var. SGK'dan emekli aylığı almanın yanı sıra farklı ödemeleri alan hak sahiplerimiz de var. Onları da ilgilendiren çok önemli bir müjdeydi. 1000 TL'lik ikramiye ödememiz olacak. Haziran'ın ilk haftasında ödeme yapacağımızı ifade etmiştik" ifadelerini kullandı.

Bakan Sarıeroğlu'nun açıklamasının ardından bugün Emekli Sandığı ve Bağ- Kur'dan emekli olan vatandaşların bayram ikramiyeleri hesaplara yatırılmaya başlandı. Maaşlar ise önümüzdeki hafta hesaplara yatırılacak.

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin bayram ikramiyeleri ise yarın hesaplara yatacak. İkramiye ödemelerinin ardından emeklilerin aylık maaşları ise 11 - 12 - 13 Haziran tarihlerinde ödenecek.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA