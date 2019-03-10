Emeklilere TOKİ Müjdesi! Başvuru tarihleri belli oldu

Toplu Konut idaresi Başkanlığı (TOKİ), Erzurum'da emeklilere konut için başvuruların 25 Mart 2019 tarihinde başlayacağını belirtti. 5 Nisan 2019 tarihine kadar Halk Bankası'na veya Ziraat Bankası'na başvuru yapılması gereken uygulamada 2+1 evler için 500 TL, 3+1 evler için bin TL başvuru ücreti yatırılması gerekiyor.

Başkent Ankara'nın yolunu tutan Türkiye Emekliler Derneği Erzurum Şube Başkanı Ahmet Degen, emeklilerin merakla beklediği TOKİ konutları hakkında müjdeli haberler verdi. Degen, "Ev sahibi olmak isteyen emekli üyelerimiz 25 Mart tarihi ile 5 Nisan tarihleri arasında Halk Bankası'na giderek müracaatlarını yapabilecekler." dedi.

Beraberinde şube yöneticileri ile birlikte Ankara'da Toplu Konut İdaresi, (TOKİ) yetkilileri ile bir araya gelen Dernek Başkanı Ahmet Degen, yaptıkları görüşmeler sonunda üyeleri emekliler için sevindirici açıklamalar yaptı. Başkan Ahmet Degen, şunları söyledi:

"25 MART TARİHİNDE BAŞLAMASI KARARA BAĞLANDI"

"Toplu Konut İdaresinde finansman Daire Başkanı Ayhan karaca, uygulamacı Hüseyin Ayhan ve imar şube müdürü Hakan Kayhan ile görüşmeler yaparak üyelerimizin merakla beklediği konut çalışmalarının akıbetini sorduk. TOKİ yetkilileri yaptığımız yoğun görüşmeler neticesinde bir planlama yaparak emeklilere konut yapımı için müracaat tarihlerini belirlediler. Alınan karar neticesinde emeklilerimize konut için müracaatların 25 Mart tarihinde başlaması karara bağlandı. Ev sahibi olmak isteyen emekli üyelerimiz 25 Mart tarihi ile 5 Nisan tarihleri arasında Halk Bankası'na giderek müracaatlarını yapabilecekler.

"2+1 İÇİN 500 TL, 3+1 İÇİN BİN TL YATIRMALARI GEREKİYOR"

Kura çekimine katılmak isteyen emeklilerimiz 2+1 daireler için 500 TL, 3+1 daireler için ise bin TL yatırmaları gerekiyor. Ev almak isteyen emeklilerimizin taleplerine göre hemen çalışmalara başlanılacak. Ankara'da emekliler derneği olarak yaptığımız bu görüşmelerden sonra şimdi üyelerimizin taleplerini takip edeceğiz. Ne kadar talep edilirse o kadar konut yapılacak. Emeklilerimizin ev sahibi olması noktasında yoğun uğraş veren Toplu Konut İdaresi yetkililerine sonsuz teşekkürlerimizi iletiyoruz. Erzurum'a ayrı bir bakış açısı sergileyen TOKİ yöneticileri, ev sahibi olmak isteyen emeklilerin 25 Mart tarihinde başlayacak müracaatlara yoğun ilgi göstermesini bekliyorlar. Bizlerde üyelerimizi bilgilendirme adına kapsamlı bir çalışma sergileyeceğiz."

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