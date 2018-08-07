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Emeklilere Ödenecek bayram ikramiyesinin tarihi belli oldu

Kurban Bayramı'nda emekli vatandaşlarımıza ödenecek olan bayram ikramiyesinin tarihi belli oldu. Milyonlarca emeklinin beklediği bayram kredisi SSK - BAĞKUR ve Emekli sandığı emeklileri olmak üzere iki güne bölünerek yatırılacak.

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Emeklilere Ödenecek bayram ikramiyesinin tarihi belli oldu

Kurban Bayramı'nda emekli vatandaşlarımıza ödenecek olan bayram ikramiyesinin tarihi belli oldu. Milyonlarca emeklinin beklediği bayram kredisi SSK - BAĞKUR ve Emekli sandığı emeklileri olmak üzere iki güne bölünerek yatırılacak.

07 Ağustos 2018 Salı 15:03
Emeklilere Ödenecek bayram ikramiyesinin tarihi belli oldu

Kurban Bayramı'nda emekli vatandaşlarımıza ödenecek olan bayram ikramiyesinin tarihi belli oldu. Milyonlarca emeklinin beklediği bayram kredisi SSK - BAĞKUR ve Emekli sandığı emeklileri olmak üzere iki güne bölünerek yatırılacak.

Bayram ikkramiye ödemeleri 16-17 Ağustos 2018 tarihinde gerçekleştirilecek. Bayram ikramiyesi, Bağ-Kur ve SSK emeklilerine 16 Ağustos 2018, Emekli Sandığı emeklilerine ise 17 Ağustos 2018 de ödenecek.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt, "Bağkur ve SSK emeklilerine 16 Ağustos, emekli sandığı emeklilerine 17 Ağustos 2018 tarihinde bayram ikramiyelerini ödeyeceğiz" dedi.

Bakan'ın yaptığı yazılı açıklamada Ramazan Bayramı’nda olduğu gibi Kurban Bayramı’nda da bayram ikramiyesi ödemeleriyle emeklilerin yanında olmaya devam ettiklerini ifade etti. Bakan Açıklamasında, "Bağkur ve SSK emeklilerine 16 Ağustos, emekli sandığı emeklilerine 17 Ağustos’ta bayram ikramiyesi ödeyeceğiz" diyen Bakan Zümrüt, şu ifadelere yer verdi: "Emeklilerimizin bayram ikramiyesi ödemesi dosya başına 1.000 (Bin) TL olarak gerçekleştirilmektedir. Birden fazla dosyadan aylık alan emeklilerimize hisse oranı yüksek olan dosyadan tek bir ikramiye ödenecektir. Ayrıca, vefat eden sigortalılarımızdan dolayı gelir ve/veya aylık almakta olan hak sahiplerine hisseleri oranında, iş kazası ve meslek hastalığı sigortasından sürekli iş göremezlik geliri almakta olanlara ise gelir bağlanmasına esas olan sürekli iş göremezlik derecesi oranında, bayram ikramiyesi ödemesi yapılmaktadır." dedi.

Açıklamada, Kurban Bayramı için toplam 11 milyon 767 bin 550 emekli ve hak sahibine, toplam 10 milyar 417 milyon 886 bin 693 TL bayram ikramiyesi olarak ödeneceği bildirildi.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

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Son Güncelleme: 07.08.2018 15:27
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