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Emeklilere müjdeli haber: Kira yardımı gelebilir...

Türkiye'nin dört bir yanından Ankara'ya gelen 108 şube başkanının katılımıyla Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Başkanlar Kurulu toplantısı düzenlendi. Toplantıda emeklileri ilgilendiren konular masaya yatırıldı. TÜED Başkanlar Kurulu, "Hükümetten talebimiz, kışın zorlu koşullarında emeklilere 'kira ve yakacak yardımı' yapılması" dedi.

Emeklilere müjdeli haber: Kira yardımı gelebilir...

Türkiye'nin dört bir yanından Ankara'ya gelen 108 şube başkanının katılımıyla Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Başkanlar Kurulu toplantısı düzenlendi. Toplantıda emeklileri ilgilendiren konular masaya yatırıldı. TÜED Başkanlar Kurulu, "Hükümetten talebimiz, kışın zorlu koşullarında emeklilere 'kira ve yakacak yardımı' yapılması" dedi.

15 Temmuz 2019 Pazartesi 21:12
Emeklilere müjdeli haber: Kira yardımı gelebilir...

Türkiye'nin dört bir yanından Ankara'ya gelen 108 şube başkanının katılımıyla toplanan Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Başkanlar Kurulu, emeklileri yakından ilgilendiren konuları görüştü.

TÜED Başkanlar Kurulu, şu taleplerde bulundu:

● Emeklinin gelirinin yaklaşık 600 lirası kira ve ısınmaya gitmekte. Hükümetten talebimiz, kışın zorlu koşullarında emeklilere 'kira ve yakacak yardımı' yapılması.

● Enflasyon nedeniyle oluşan kaybın telafisi için seyyanen zam yapılmalı, emekli refahtan pay almalı.

● Emekli aylıkları hesaplama sistemini belirleyen güncellenme katsayısı ile aylık bağlama oranı sosyal güvenliğin evrensel normuna göre yeniden belirlenmeli.

● Dini bayramlar öncesinde emeklilere ödenen bin liralık bayram ikramiyeleri yıllık TÜFE oranında artırılmalı. 

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