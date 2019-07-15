Emeklilere müjdeli haber: Kira yardımı gelebilir...

Türkiye'nin dört bir yanından Ankara'ya gelen 108 şube başkanının katılımıyla Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Başkanlar Kurulu toplantısı düzenlendi. Toplantıda emeklileri ilgilendiren konular masaya yatırıldı. TÜED Başkanlar Kurulu, "Hükümetten talebimiz, kışın zorlu koşullarında emeklilere 'kira ve yakacak yardımı' yapılması" dedi.