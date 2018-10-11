emeklilere memurluk yolu açılıyor

24 Haziran Seçimlerinden sonra geçilen Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminde açıklanan yeni programlarla istihdamı destekleyecek yeni adımlar atılmaya devam ediliyor. İşçi çıkarmalarını engellemek adına işletmelere yeni desteklerden, esnek çalışmaya kadar birçok başlıkta yeni düzenlemelerin devre girmesi için hazırlıklar sürüyor.
KAMUDA ESNEK ÇALIŞMA
Bazı kamu kurumlarında esnek çalışma sistemi pilot olarak uygulanmaya başlandı. Pilot kurumlardan elde edilen veriler ve izlenimler doğrultusunda esnek çalışma sistemleri geliştirilerek, işgücü piyasasına esneklik sağlayan bu sistem iş ve sosyal güvenlik kanununa eklenecek.
Yarım çalışma ödeneğinde koşullar iyileştirilecek, uzman kişiler devlette esnek çalışabilme imkanına sahip olacak. Emekli memurlar esnek çalışma sistemi ile göreve dönebilecek.
Kamudan ve özel sektörden emekli olan, görevinden ayrılan yöneticiler, uzman personel, devlet kurumlarında maaşlı olarak çalışabilecek.
DÜNYADA ESNEK ÇALIŞMA ÖRNEKLERİ VAR
Bu kişilere esnek çalışma yöntemi doğrultuunda hazırlanan kurallar ve işleyişler uygulanacak. Bu şekilde kamuda insan kaynağı kalitesi artmış olacak. Bugün Almanya'da 2.5 milyon, İngiltere'de 4.2 milyon, Amerika'da 9.5-10 milyon kişi esnek çalışma modeli çerçevesinde çalışmaya devam ediyor.
KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA
Gençleri çok iş güç sahibi yaptınız da emekli kaldı hayirdir mezara kadar çalışsın lar o zaman adı üstünde emekli öyle yapana kdr az yiyince milletin emekli maaşını arttırın haram zadaler
Emekli olup kendisine dahi faydası olmayan insanları alacağınıza bu ülkenin genç başarıya aç kariyer isteyen ve boşta gezen milyonlarca üniversite mezunlarını alın.
Ülkede o kadar îssîz insan varken...
Böyle bir şey olmaz!
Kaç yıldır atama bekliyorum bı bize açılmadı şu memurluk yolu
Çok yaralı bi çalışma olmuş zaten kamuda az yer kaplı yo du bu emekliliği gelmiş ama hala calisip genç beyinlerin hakkını yiyenler biraz daha artar bizde hala sınavla uğraş ki atana lim gerçi gerek yok bizlere nasıl olsa herşeyin iyisini bilen yaşlılar heyeti var