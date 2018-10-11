emeklilere memurluk yolu açılıyor

24 Haziran Seçimlerinden sonra geçilen Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminde açıklanan yeni programlarla istihdamı destekleyecek yeni adımlar atılmaya devam ediliyor. İşçi çıkarmalarını engellemek adına işletmelere yeni desteklerden, esnek çalışmaya kadar birçok başlıkta yeni düzenlemelerin devre girmesi için hazırlıklar sürüyor.

KAMUDA ESNEK ÇALIŞMA

Bazı kamu kurumlarında esnek çalışma sistemi pilot olarak uygulanmaya başlandı. Pilot kurumlardan elde edilen veriler ve izlenimler doğrultusunda esnek çalışma sistemleri geliştirilerek, işgücü piyasasına esneklik sağlayan bu sistem iş ve sosyal güvenlik kanununa eklenecek.

Yarım çalışma ödeneğinde koşullar iyileştirilecek, uzman kişiler devlette esnek çalışabilme imkanına sahip olacak. Emekli memurlar esnek çalışma sistemi ile göreve dönebilecek.

Kamudan ve özel sektörden emekli olan, görevinden ayrılan yöneticiler, uzman personel, devlet kurumlarında maaşlı olarak çalışabilecek.

DÜNYADA ESNEK ÇALIŞMA ÖRNEKLERİ VAR

​Bu kişilere esnek çalışma yöntemi doğrultuunda hazırlanan kurallar ve işleyişler uygulanacak. Bu şekilde kamuda insan kaynağı kalitesi artmış olacak. Bugün Almanya'da 2.5 milyon, İngiltere'de 4.2 milyon, Amerika'da 9.5-10 milyon kişi esnek çalışma modeli çerçevesinde çalışmaya devam ediyor.

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