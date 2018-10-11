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Emeklilere Memurluk Yolu Açılıyor

Emeklilere müjdeli bir haber geldi!Kamudan ve özel sektörden emekli olanlara memurluk yolu açılıyor. Emekliler, devlet kurumlarında maaşlı olarak çalışabilme imkanı bulacak. Emekliler kamuda memur olarak esnek çalışma yapacak...

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Emeklilere Memurluk Yolu Açılıyor

Emeklilere müjdeli bir haber geldi!Kamudan ve özel sektörden emekli olanlara memurluk yolu açılıyor. Emekliler, devlet kurumlarında maaşlı olarak çalışabilme imkanı bulacak. Emekliler kamuda memur olarak esnek çalışma yapacak...

11 Ekim 2018 Perşembe 11:30
Emeklilere Memurluk Yolu Açılıyor

24 Haziran Seçimlerinden sonra geçilen Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminde açıklanan yeni programlarla istihdamı destekleyecek yeni adımlar atılmaya devam ediliyor. İşçi çıkarmalarını engellemek adına işletmelere yeni desteklerden, esnek çalışmaya kadar birçok başlıkta yeni düzenlemelerin devre girmesi için hazırlıklar sürüyor.

KAMUDA ESNEK ÇALIŞMA

Bazı kamu kurumlarında esnek çalışma sistemi pilot olarak uygulanmaya başlandı. Pilot kurumlardan elde edilen veriler ve izlenimler doğrultusunda esnek çalışma sistemleri geliştirilerek, işgücü piyasasına esneklik sağlayan bu sistem iş ve sosyal güvenlik kanununa eklenecek.

Yarım çalışma ödeneğinde koşullar iyileştirilecek, uzman kişiler devlette esnek çalışabilme imkanına sahip olacak. Emekli memurlar esnek çalışma sistemi ile göreve dönebilecek.

Kamudan ve özel sektörden emekli olan, görevinden ayrılan yöneticiler, uzman personel, devlet kurumlarında maaşlı olarak çalışabilecek. 

DÜNYADA ESNEK ÇALIŞMA ÖRNEKLERİ VAR

​Bu kişilere esnek çalışma yöntemi doğrultuunda hazırlanan kurallar ve işleyişler uygulanacak. Bu şekilde kamuda insan kaynağı kalitesi artmış olacak. Bugün Almanya'da 2.5 milyon, İngiltere'de 4.2 milyon, Amerika'da 9.5-10 milyon kişi esnek çalışma modeli çerçevesinde çalışmaya devam ediyor.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

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emeklilere memurluk yolu açılıyor
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Emirşah 15 dakika önce

Gençleri çok iş güç sahibi yaptınız da emekli kaldı hayirdir mezara kadar çalışsın lar o zaman adı üstünde emekli öyle yapana kdr az yiyince milletin emekli maaşını arttırın haram zadaler

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Erdal 15 dakika önce

Emekli olup kendisine dahi faydası olmayan insanları alacağınıza bu ülkenin genç başarıya aç kariyer isteyen ve boşta gezen milyonlarca üniversite mezunlarını alın.

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Ali 14 dakika önce

Ülkede o kadar îssîz insan varken...

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Ahmet 13 dakika önce

Böyle bir şey olmaz!

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Cansu 12 dakika önce

Kaç yıldır atama bekliyorum bı bize açılmadı şu memurluk yolu

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Tc 10 dakika önce

Çok yaralı bi çalışma olmuş zaten kamuda az yer kaplı yo du bu emekliliği gelmiş ama hala calisip genç beyinlerin hakkını yiyenler biraz daha artar bizde hala sınavla uğraş ki atana lim gerçi gerek yok bizlere nasıl olsa herşeyin iyisini bilen yaşlılar heyeti var

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