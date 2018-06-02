Emeklilere İkramiye Ödemesi Hakkında Yeni Açıklama

Bakan Sarıeroğlu'ndan emeklilere bayram ikramiyesi ödemesi hakkında yeni açıklama geldi.

Ceyhan'da esnaf ve muhtarlarla buluşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, iftar programına katıldı.

Esnafı da ziyaret ederek vatandaşlarla bir süre sohbet eden ve vatandaşların dertlerini dinleyen Bakan Sarıeroğlu, kendisini en mutlu eden çalışmaların başında emeklilere yönelik yapılan düzenlemenin geldiğini söyledi. Ödemelerin bayramdan önce gerçekleşeceğini dile getiren Sarıeroğlu, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"En son ve en büyük mutluluk veren, emeklilerimizle ilgili iki bayramda ikramiyeyle ilgili uygulamamız. İnşallah ödemeleri bayramdan önce gerçekleştireceğiz. Ayın 8'inde Bağ-Kur ve SSK ile ilgili ödemeleri, 7'sinde Emekli Sandığı'ndaki ikramiyelerimizi ödeyeceğiz. 11-12-13'ünde de emekli maaşlarının ödemelerini gerçekleştireceğiz. O kadar titiz davrandık ki 12,3 milyon emeklimizle ilgili bu düzenlemeyi gerçekleştirdik.

Helali hoş olsun, çok uzun zamandır talep edilen bir şeydi. Yaklaşık 4-5 aydır çantamızda olan bir düzenlemeydi. 'Taşeron konusunu bitirip ondan sonra başlayalım' diye hedeflemiştik. Ondan sonra bir sürü çalışma girdi bu zamana kısmet oldu.

Son bir ay içerisinde 100 bin emeklimizin daha işlemlerini tamamladık ki daha fazla emeklimiz bu imkandan faydalansın. Ben bakanlığımdaki bütün çalışma arkadaşlarıma, SGK'daki arkadaşlarıma teşekkür ediyorum, gece gündüz çalışıyorlar. Her gün takipteyim, inşallah 100 bin emeklimiz daha eklenmiş durumda, şu anda işlemlerini tamamladık, hiç kimseyi dışında bırakmayacağız."

Bakan Sarıeroğlu, Ceyhan'da vatandaşların ve esnafın yoğun ilgisi ile karşılaştı.

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