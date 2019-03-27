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Emeklilere büyük müjde! Emekli zamları ne zaman hesaplarda olacak?

12.3 milyonu aşkın SSK ve Bağ-Kur emeklisine 2'şer bayram verilecek olan 1000'er liralık ikramiyelerin yanı sıra, bu yılın ilk yarısını da baz alarak oluşacak olan enflasyon oranlarına göre de emekli maaşlarına zam yansıtılacak. SSK emeklileri 3 Temmuz'da belli olacak zamları 17-26, Bağ-Kur emeklileri ise 25-28 Temmuz tarihlerinde hesaplarında görmüş olacak!

Emeklilere büyük müjde! Emekli zamları ne zaman hesaplarda olacak?

12.3 milyonu aşkın SSK ve Bağ-Kur emeklisine 2'şer bayram verilecek olan 1000'er liralık ikramiyelerin yanı sıra, bu yılın ilk yarısını da baz alarak oluşacak olan enflasyon oranlarına göre de emekli maaşlarına zam yansıtılacak. SSK emeklileri 3 Temmuz'da belli olacak zamları 17-26, Bağ-Kur emeklileri ise 25-28 Temmuz tarihlerinde hesaplarında görmüş olacak!

27 Mart 2019 Çarşamba 11:59
Emeklilere büyük müjde! Emekli zamları ne zaman hesaplarda olacak?

Emeklilere büyük müjde! Emekli zam ödemeleri...

Geçen yaz bayram ikramiyesi hakkı elde eden emekliler, bu yaz da hem iki bayram ödemesi hem de Temmuz zammıyla gelirini artıracak.

İLK BAYRAM İKRAMİYESİ MAYIS'TA ÖDENECEK

Bu yılın ilk bayram ikramiyesi Mayıs'ta ödenecek. Bu yıl Ramazan Bayramı 4-6 Haziran'a denk geliyor. 3 Haziran, arefe günü. 1 ve 2 Haziran da hafta sonu..

Bu nedenle emeklilere bin liralık bayram ikramiyesi Mayıs sonunda 27-31 Mayıs arasında yatırılacak.Ödemelerin yatırıldığı tarihe kadar emekli aylığı bağlananlar da bu yılın ilk ikramiyesinden yararlanacak. Kesin tarihi Sosyal Güvenlik Kurumu duyuracak.

TEMMUZ'DA EN AZ YÜZDE 5 ZAM

Tüm emeklilerin maaşına Temmuz'da ise zam yansıtılacak. SSK ve Bağ- Kur emeklileri bu yılın ilk yarısında gerçekleşen enflasyon oranında zam alacak. Memur emeklilerine ise yüzde 5 zam ve bu yılın ilk yarısındaki enflasyon yüzde 4'ü aşarsa fark verilecek.Yani memur emeklilerinin Temmuz'da en az yüzde 5 zam alacağı garanti. Ayrıca maaşlar arttığı için her ay verilen ek ödeme tutarları da yükselecek.Kesin zam oranları 3 Temmuz'da Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanacak verilerle ortaya çıkacak.

Ağustos ise emekliler için yine ikramiye ayı olacak. Emeklilere, bu yılın ikinci bayram ikramiyesi ödenecek. Kurban Bayramı 11-14 Ağustos'ta kutlanacak. İkramiyenin de bu tarihten önce 5-9 Ağustos'ta ödenmesi bekleniyor.

Yine bu tarihe kadar emekli aylığı bağlananlar da bayram ikramiyesinden yararlanabilecek.

Son Güncelleme: 27.03.2019 12:00
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