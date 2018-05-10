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Emeklilere Bayram İkramiyesi için Tarih Netleşti!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, emeklilere Ramazan ve Kurban Bayramı öncesi ödenecek 1000 TL'lik bayram ikramiyesine ilişkin açıklamalarda bulundu.

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Emeklilere Bayram İkramiyesi için Tarih Netleşti!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, emeklilere Ramazan ve Kurban Bayramı öncesi ödenecek 1000 TL'lik bayram ikramiyesine ilişkin açıklamalarda bulundu.

10 Mayıs 2018 Perşembe 17:49
Emeklilere Bayram İkramiyesi için Tarih Netleşti!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, emeklilere Ramazan ve Kurban Bayramı öncesi ödenecek 1000 TL'lik bayram ikramiyesine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bakan Sarıeroğlu : "İkramiye ödemesi dosya bazlı olacağından emeklinin kendisine bin lira ödenecek, ölüm aylığı alan hak sahiplerine aylık hisseleri oranında, iş kazası meslek hastalığından dolayı gelir alanlara ise iş göremezlik derecesi oranında ödeme yapılacak." ifadelerini kulalnırken, ödemelerin bu bayramdan önce kesinlikle gerçekleşeceği belirtildi.

Emekli bayram ikramiyesinden faydalanacaklarla ilgili, "Sosyal Güvenlik Kurumundan aylık alan SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı emeklileri, şehit yakını ve gaziler, vazife ve harp malullüğü aylığı alan er-erbaşlar, geçici köy korucuları, şeref aylığı sahipleri, şampiyon sporcular, Kore, Kıbrıs ve İstiklal Savaşı gazileri, terörden zarar görmesi nedeniyle aylık bağlanan siviller ile bunlardan hayatını kaybedenlerin hak sahipleri." şeklinde konuşan Sarıeroğlu, emeklilerin sosyal güvenlik destek primi borçlarının terkin edileceğini belirterek, "Bağ-Kur sigortalılarının 31 Mayıs 2018 öncesine ait prim borçları ve bu primlere ilişkin hizmet süreleri talep etmeleri halinde dondurulacak ve bu sürelere ilişkin prim borçlarının takibi yapılmayacak. Dondurulan hizmet süreleri istendiği takdirde gerek sigortalılar gerekse hak sahipleri tarafından canlandırılabilecek. Prim borcu olması sebebiyle sağlık yardımlarından yararlanamayan Bağ-Kur'lular, hizmetlerinin dondurulması talebinde bulunarak veya borçlarını yapılandırıp ilk taksiti ödeyerek sağlık yardımlarından yararlanmaya başlayacak. 18 ile 29 yaş aralığındaki gençlerimizin ilk defa Bağ-Kur kapsamına girmeleri halinde Bağ-Kur primleri 1 yıl boyunca devlet tarafından karşılanacak." dedi.

KPSSCAFE - ANKARA

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