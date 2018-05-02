Emekli maaşına zam konuları tartışılırken, Başbakan Binali Yıldırım, Bakanlar Kurulu'nda alınan emeklilere bayram ikramiyesi müjdesini geçtiğimiz gün açıkladı. Peki emekli bayram ikramiyeleri hangi tarihte hesaplara yatacak? AK Parti Genel Başkan vekili ve Başbakan Binali Yıldırım, Bakanlar Kurulu Toplantısının ardından emeklilere bayram ikramiyesi, vergi affı, imar barışı, üniversite öğrencilerine okula dönme fırsatı, 65 yaş aylığında artış gibi hemen hemen tüm toplumu ilgilendiren önemli kararları açıkladı. Bunların arasında en çok dikkat çekenlerden birisi de emeklilere her dini bayram öncesi verilecek olan 1000 TL'lik bayram ikramiyesi oldu.

Emekli vatandaşlar Ramazan ve Kurban Bayramı'ndan önce maaşlarını aldıkları hesaplardan 1000 TL'lik bayram ikramiyesini alacaklar. Emeklilerin bayram ikramiyeleri her dini bayramdan 3 gün önce hesaplarda olacak.

Binali Yıldırım bununla ilgili , "Emeklilere Bayram İkramiyesi Hangi Tarihte Verilecek Emekli maaşına zam konuları tartışılırken, Başbakan Binali Yıldırım, Bakanlar Kurulu'nda alınan emeklilere bayram ikramiyesi müjdesini geçtiğimiz gün açıkladı. Peki emekli bayram ikramiyeleri hangi tarihte hesaplara yatacak? AK Parti Genel Başkan vekili ve Başbakan Binali Yıldırım, Bakanlar Kurulu Toplantısının ardından emeklilere bayram ikramiyesi, vergi affı, imar barışı, üniversite öğrencilerine okula dönme fırsatı, 65 yaş aylığında artış gibi hemen hemen tüm toplumu ilgilendiren önemli kararları açıkladı. Bunların arasında en çok dikkat çekenlerden birisi de emeklilere her dini bayram öncesi verilecek olan 1000 TL'lik bayram ikramiyesi oldu. Emekli vatandaşlar Ramazan ve Kurban Bayramı'ndan önce maaşlarını aldıkları hesaplardan 1000 TL'lik bayram ikramiyesini alacaklar." dedi.

İlk ikramiyeler Ramazan Bayramının başlayacağı 14 Haziran'dan 3 gün önce 11 Haziran 2018 Pazartesi günü hesaplara yatmış olacak.

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